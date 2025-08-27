ChatGPT'ye Arapça konuşan dev rakip geldi: 2 milyar kişiye özel yapay zeka

Suudi Arabistan, yapay zeka alanındaki konumunu güçlendirecek önemli bir adım attı. Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) bağlı kurulan Humain şirketi, Arapça ve İngilizce dillerinde sohbet edebilen yapay zeka uygulaması Humain Chat'i resmi olarak piyasaya sürdü.

Uygulama, Arap dünyasında bugüne kadar geliştirilen en gelişmiş büyük dil modeli ALLAM 34B tarafından destekleniyor. Sekiz petabayttan (kabaca 8 milyon GB) fazla veriden beslenen model, Arapçanın farklı lehçelerinde konuşmayı anlayabilme ve iki dil arasında anında geçiş yapabilme kabiliyetine sahip.

Arap kimliği ve mirasına dayalı olarak tasarlanan sistem, kullanıcıların sohbetleri bir URL aracılığıyla arkadaşlarıyla paylaşmasına izin veriyor. Ve gerçek zamanlı "web arama" entegrasyonu sayesinde, sorulan sorulara daha güncel cevaplar verebiliyor.

WEB, IPHONE VE ANDROID'DE KULLANILABİLİR

Şirket, sohbet botunun şu anda Suudi Arabistan'da web, iOS ve Android platformlarında halka açık olduğunu ve önümüzdeki aylarda globale açmayı planladıklarını söyledi.

KULLANICILARI VERİLERİ SUUDİ ARABİSTAN'DA

Uygulamanın tüm verileri Suudi Arabistan'da barındırılıyor ve ülkenin Kişisel Verilerin Korunması Yasası ile tam uyumlu.

Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu'na ait olan Humain, Mayıs 2025'te tanıtıldı ve altyapı, bulut, veri ve modeller ile uygulamalar olmak üzere dört ana katmanda faaliyet gösteren tam kapsamlı bir yapay zeka şirketi olarak çalışıyor.

HUMAIN CHAT NASIL KULLANILIR?

Humain Chat uygulaması, yalnızca Suudi Arabistan'da chat.humain.ai adresi üzerinden kullanılabiliyor. Ancak site henüz globale açılmamış olduğundan dolayı Türkiye'den girilmeye çalışıldığında kullanılamıyor.

HUMAIN, sohbet botunu dünya genelinde 400 milyondan fazla Arapça konuşan kişi ve 2 milyar Müslüman için geliştirdiğini vurguladı.