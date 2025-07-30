Avrupa'dan ABD ve Çin'e karşı yapay zeka hamlesi

Avrupa Birliği, küresel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) bakımından dünyanın ikinci büyük ekonomisi olsa da, yapay zeka pazarındaki yeri aynı ölçüde güçlü değil. Bu bağlamda AB, ABD ve Çin ile rekabet edebilmek için 30 milyar dolarlık dev bir girişim başlatıyor.

CNBC'nin haberine göre, girişim kapsamında milyonlarca yapay zeka GPU'sunu barındırabilecek yüksek kapasiteli veri merkezlerinden oluşan bir ağ kurulacak. Başarıya ulaşması halinde, AB'nin bu projeyle ABD’deki teknoloji devlerine benzer performansa sahip gigawatt sınıfı veri merkezlerine sahip olması bekleniyor.

HER BİR VERİ MERKEZİ 3-5 MİLYAR EUROYA MÂL OLACAK

Bugüne kadar Avrupa Birliği, 13 adet yapay zeka veri merkezi kurmak için yaklaşık 11,8 milyar dolar (10 milyar euro) ayırdı. Bunun yanında, gigawatt sınıfı yapay zeka tesislerinden oluşacak ağ için 20 milyar euro daha başlangıç fonu olarak tahsis edildi.

Şu ana kadar 16 üye ülkeden 76 ilgi beyanı alındı ve toplamda 60 potansiyel lokasyon önerildi. İlk yapay zeka fabrikasının önümüzdeki haftalarda faaliyete geçmesi beklenirken, Münih'te büyük ölçekli bir projenin eylül ayı başlarında başlaması planlanıyor.

UBS tahminlerine göre, her bir gigawatt sınıfı veri merkezinin 3 ila 5 milyar euroya mâl olması bekleniyor. Bu tesislerin, mevcut YZ veri merkezlerinden çok daha büyük bir hesaplama gücü sunması ve her biri 100 binden fazla gelişmiş yapay zeka GPU'sunu barındırması öngörülüyor.

Karşılaştırmak gerekirse xAI tarafından kullanılan Colossus süper bilgisayarı, 100 bin adet Nvidia H100 GPU barındırdığında yaklaşık 150 MW enerji tüketiyor. Bu bağlamda, gigawatt gücündeki bir tesisin çok daha fazla GPU (belki de 300 bin Blackwell Ultra işlemci) barındırması mümkün olabilir.

EN BÜYÜK YAPAY ZEKA PROJELERİNDEN BİRİ OLACAK

Avrupa Birliği'nin projesi sorunsuz bir şekilde hayata geçirilebilirse, dünyadaki kamu kaynaklı en büyük yapay zeka projelerinden biri olacak. Çin hükümetinin (hem merkezi hem de yerel düzeyde) yapay zeka veri merkezlerine yaptığı devasa yatırımların gerisinde kalsa da, diğer büyük ekonomilerin YZ projelerine ayırdığı bütçelerin fersah fersah ilerisinde.

Avrupa Komisyonu'nun teknoloji politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Henna Virkkunen, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Avrupa'nın güçlü bir yetenek havuzuna sahip olmasına rağmen (kişi başına düşen yapay zeka araştırmacı sayısının ABD'den yüzde 30 daha fazla olduğu bildiriliyor), bilgisayar erişiminin sınırlı olması nedeniyle gelişimin yavaşladığını söyledi.

Bu nedenle devasa yapay zeka veri merkezleri inşa etmek, Avrupa'daki YZ sektörünü canlandırmak için temel bir adım olarak görülüyor.

"DONANIM TEMİN ETMEKLE İŞ BİTMİYOR"

Öte yandan projenin ölçeği ve ne kadar sürdürülebilir olduğu belli değil. Bruegel'den Bertin Martens, kamu sektörünün projeye ne kadar yatırım yapacağı konusunun belirsiz olduğunu söylüyor.

Ayrıca yapılacak veri merkezlerinin teknik özellikleri de netleşmiş değil. Martens, AB'nin ABD ile yaptığı ticaret anlaşması sayesinde Nvidia GPU'ları ve diğer ileri düzey yapay zeka hızlandırıcılarına erişebildiğini, ancak donanım temin etmenin sadece işin başlangıcı olduğunu vurguluyor.

Martens, veri merkezlerini kârlı bir şekilde işletmek ve dünya çapında yapay zeka ürünleri geliştirebilmek için güçlü bir iş modeli, detaylı planlama ve özel sektörün ilgisi gerektiğini de sözlerine ekledi.

En büyük sorunlardan biri enerji altyapısı. Tek bir gigawatt sınıfı veri merkezi, devasa miktarda enerjiye ihtiyaç duyuyor ve bu tür bir üretim kapasitesini inşa etmek yıllar alabiliyor. Martens, Avrupa'nın mevcut elektrik şebekesinin bu kadar yükü kaldırmaya hazır olmadığını ve ciddi altyapı iyileştirmelerine ihtiyaç duyulacağını, bunun da projenin zamanlamasını uzatabileceğini belirtiyor.