YÖK yapay zeka eğitimi başvuruları nereden, nasıl yapılır? Veri Analizi Okulu ücretsiz eğitim başvuru tarihleri 2025

Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Boğaziçi Üniversitesinin katkılarıyla YÖK tarafından uygulamaya konulan Veri Analiz Okulu yapay zeka ücretsiz eğitimi binlerce kişiyi heyecanlandırdı. 1 Ekim'de itibaren hizmet vermeye başlarken, eğitimler çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

YÖK YAPAY ZEKA BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Ücretsiz olarak verilecek olan yapay zeka eğitimi başvuruları Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünün resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarında bulunan başvuru formunu doldurarak yapılırken son başvuru tarihi 7 Eylül olarak belirlendi. Başvuru yapanların akademik yeterlilikleri, not ortalamaları, İngilizce okuma anlama düzeylerine dikkat edilirken herhangi bir başvuru şartı bulunmuyor. Ücretsiz yapay zeka eğitimi başvuru sonuçları ise 15 Eylül'de açıklanacak.

YÖK YAPAY ZEKA EĞİTİMİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulunun himayesinde kurulan Veri Analizi Okulu'nun ücretsiz yapay zeka eğitimi vereceği açıklamasının ardından binlerce kişi YÖK ücretsiz yapay zeka eğitimi başvurularının başlayacağı tarihi araştırdı. Veri Analizi Okulu, 1 Ekim'de başlarken 24 Nisan'a kadar eğitimler çevrim içi olarak yapılacak. Eğitimler Temel İstatistik, Panel Veri Analizi, Psikometri, Hesaplamalı Sosyal Bilimler, Dijital Beşerî Bilimler, Yapay Zekâ olmak üzere altı ayrı modülden oluşacak. Başvurularda son tarih 7 Eylül olurken sonuçlar 15 Eylül'de açıklanacak. Dersler ise 12 Ekim ile 24 Nisan aralığında olacak.

YÖK ÜCRETSİZ YAPAY ZEKA EĞİTİMİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Herkese açık ve ücretsiz olarak sunulacak olan yapay zeka eğitimine lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri; akademisyenler, bağımsız araştırmacılar; kamu kurumlarında veriyle çalışan uzmanlar ve analistler; sivil toplum kuruluşları ile özel sektörde görev yapan profesyoneller ve veri alanında kendini geliştirmek isteyen tüm ilgililer, karar alma süreçlerinde analiz temelli yaklaşımlar geliştirmeyi hedefliyorsa Veri Analiz Okulu’na başvurabilecek.

YÖK ÜCRETSİZ YAPAY ZEKA EĞİTİMİNDE NELER VAR?

Toplam 6 modülden oluşan yapay zeka eğitiminde verilecek olan modüller ve içerikleri şöyle:

1. Temel İstatistik

Veri ve değişken türleri

Excel, SPSS, R ve veri girişi, düzenleme, görselleştirme

İstatistik testleri: T testi, ANOVA, Korelasyon

Regresyon modelleri

Kümeleme

2. Hesaplamalı Sosyal Bilimler

Doğal Dil İşleme (NLP): Temel kavramlar ve uygulamalar

Mekânsal veri analizi ve CBS

Python ile temel analizler

Sosyal medya analizi

3. Panel Veri Analizi

Yatay kesit ve panel veri setleri analizi

Yatay kesit verilerle regresyon

İlişkili problemler

Sabit ve rassal etkiler modelleri

Panel veriyle regresyon uygulamaları

4. Yapay Zeka

Üretken yapay zeka (GenAI)

Büyük dil modelleri (LLM)

Makine öğrenmesi algoritmaları: SVM, Random Forest, Naive Bayes

Sınıflandırma ve kümeleme yöntemleri

Derin öğrenme algoritmaları

RAG sistemleri, yapay zeka entegrasyonları

5. Dijital Beşeri Bilimler

Metin madenciliği

Doğal Dil İşleme (NLP)

Mekânsal veri analizi ve CBS

Veri görselleştirme

Dijital kaynak üretimi

Açık erişim ve açık bilim

6. Psikometri

Ölçme araçlarında geçerlilik ve güvenilirlik

Rasch modelleri

Madde tepki kuramı (IRT)

Çok boyutlu ölçek geliştirme