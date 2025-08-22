YÖK’ten ücretsiz “Yapay Zekâ Okulu”

“Veri Analizi Okulu” adıyla hayata geçirilen proje, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin katkısıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Program, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda; ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’nin desteğiyle düzenleniyor. Eğitimler, alanında uzman akademisyenler tarafından Zoom üzerinden verilecek. Kursu tamamlayan katılımcılara katılım ve başarı belgesi sunulacak.

ALTI FARKLI MODÜL

Veri Analizi Okulu, toplam altı eğitim modülünden oluşuyor:

Temel İstatistik: İstatistiksel okuryazarlık, veriye dayalı düşünme ve analitik yorumlama.

Panel Veri Analizi: R diliyle regresyon modelleri ve uygulamalı veri analizi.

Psikometri: Ölçme araçlarının geçerlilik-güvenirlik analizleri, IRT ve Rasch modelleri.

Hesaplamalı Sosyal Bilimler: Python üzerinden doğal dil işleme, ağ analizi ve mekânsal analiz.

Dijital Beşerî Bilimler: Metin madenciliği, veri görselleştirme, dijital haritalama.

Yapay Zekâ: Denetimli/denetimsiz öğrenme, üretken yapay zekâ uygulamaları ve büyük dil modelleri.

BAŞVURU ŞARTI YOK

Programa katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmuyor. Öğrencilerden akademisyenlere, kamu kurumlarında çalışan uzmanlardan özel sektör profesyonellerine kadar herkes başvurabiliyor. Ancak kontenjan sınırlı. Değerlendirmeler adayların akademik yeterliliği, not ortalamaları ve İngilizce okuma-anlama düzeyine göre yapılacak.

Başvurular 7 Eylül’e kadar alınacak. Dersler 1 Ekim 2025’te başlayacak ve 24 Nisan 2026’da sona erecek.