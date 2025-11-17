Deniz ulaşımına hava muhalefeti! Feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege'de pazartesi günü beklenen olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

İPTAL EDİLEN FERİBOT SEFERLERİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 14.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 07.00 ve 12.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan da saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

2 SEFERİN SAATİ ÖNE ÇEKİLDİ

Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan 18.00'de yapılacak seferin 17.00'de, Geyikli'den 19.00'da yapılacak seferin ise 18.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.

SİS VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde pazartesi günü sabah saatlerinde yoğun sis beklendiğini açıkladı. Ayrıca saatteki hızı 40-60 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli rüzgara karşı da uyarı yapıldı.