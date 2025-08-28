Şarj etmeyi unutturan telefon tanıtıldı! Tek şarjla 5 gün pil ömrü sunuyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni prototip modelini tanıttı. Cihaz, tam 15 bin mAh kapasiteli batarya ile donatılmış durumda. Şirketin paylaştığı görseller ve tanıtım videosu, telefonun beyaz arka kapağını, yatay çift kamera düzenini ve arka yüzeye büyük puntolarla işlenmiş "15000mAh" ibaresini gözler önüne seriyor.

TEK ŞARJLA 5 GÜNE KADAR KULLANIM SÜRESİ

Realme, devasa bataryanın tek şarjla beş güne kadar kullanım sunduğunu, ayrıca 18 saat kesintisiz video kaydı ve 50 saatlik video izleme imkanı sağladığını belirtiyor. MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden güç alan prototip, 6.7 inç ekran, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesiyle geliyor.

Devasa bataryasına rağmen rağmen telefon yalnızca 8.89 mm kalınlığa sahip ve aynı kapasiteyi sunan geleneksel taşınabilir şarj cihazlarından yüzde 42 daha ince, yüzde 68 daha hafif.

Realme'ye göre telefon, dünyanın ilk yüzde 25 silikon içeriğine sahip tam silikon anotlu bataryasını kullanıyor. 1200Wh/L gibi büyük miktardaki enerji yoğunluğu sayesinde batarya çok daha kompakt bir tasarıma kavuşmuş.

Anakart yalnızca 23.4 mm kalınlığında, ayrıca gelişmiş laminasyon teknikleri batarya kalınlığını 6.48 mm'ye kadar düşürmeye yardımcı olmuş. Telefon ters şarjı da destekliyor; böylece kablosuz kulaklıklar, dronlar veya mini araç buzdolapları gibi küçük cihazları şarj edebiliyor.

Realme, şu anda cihazın seri üretime geçmesinin planlanmadığını açıkladı.