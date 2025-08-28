Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Şarj etmeyi unutturan telefon tanıtıldı! Tek şarjla 5 gün pil ömrü sunuyor

Realme, 15 bin mAh bataryaya sahip yeni akıllı telefon prototipini tanıttı. Tek şarjla 5 gün kullanım sunan cihaz, ince tasarımı, gelişmiş silikon anotlu bataryası ve ters şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.

Şarj etmeyi unutturan telefon tanıtıldı! Tek şarjla 5 gün pil ömrü sunuyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.08.2025
09:31
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
09:31

Çinli akıllı telefon üreticisi , yeni prototip modelini tanıttı. Cihaz, tam 15 bin mAh kapasiteli ile donatılmış durumda. Şirketin paylaştığı görseller ve tanıtım videosu, telefonun beyaz arka kapağını, yatay çift kamera düzenini ve arka yüzeye büyük puntolarla işlenmiş "15000mAh" ibaresini gözler önüne seriyor.

TEK ŞARJLA 5 GÜNE KADAR KULLANIM SÜRESİ

Realme, devasa bataryanın tek şarjla beş güne kadar kullanım sunduğunu, ayrıca 18 saat kesintisiz video kaydı ve 50 saatlik video izleme imkanı sağladığını belirtiyor. MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden güç alan prototip, 6.7 inç ekran, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesiyle geliyor.

Şarj etmeyi unutturan telefon tanıtıldı! Tek şarjla 5 gün pil ömrü sunuyor

Devasa bataryasına rağmen rağmen telefon yalnızca 8.89 mm kalınlığa sahip ve aynı kapasiteyi sunan geleneksel taşınabilir şarj cihazlarından yüzde 42 daha ince, yüzde 68 daha hafif.

Realme'ye göre telefon, dünyanın ilk yüzde 25 silikon içeriğine sahip tam silikon anotlu bataryasını kullanıyor. 1200Wh/L gibi büyük miktardaki enerji yoğunluğu sayesinde batarya çok daha kompakt bir tasarıma kavuşmuş.

Şarj etmeyi unutturan telefon tanıtıldı! Tek şarjla 5 gün pil ömrü sunuyor

Anakart yalnızca 23.4 mm kalınlığında, ayrıca gelişmiş laminasyon teknikleri batarya kalınlığını 6.48 mm'ye kadar düşürmeye yardımcı olmuş. Telefon ters şarjı da destekliyor; böylece kablosuz kulaklıklar, dronlar veya mini araç buzdolapları gibi küçük cihazları şarj edebiliyor.

Realme, şu anda cihazın seri üretime geçmesinin planlanmadığını açıkladı.

Türkiye, bulut altı İHA'larla Afrika'ya açılıyor
PlayStation oyun iade süreci artık çok kolay: Botlarla uğraşma derdi bitti
