TGRT Haber
20°
Gündem
Editor
 Selahattin Demirel

TRÇ İttifakı'nı neden önerdi? Bahçeli'den ses getirecek bir açıklama daha: NATO sözleri çok konuşulacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD-İsrail'in şer koalisyonuna karşı TRÇ' ittifakının inşa ve ihya edilmesi" önerisiyle Türkiye'nin Rusya ve Çin'le güç birliği yapması gerektiğine işaret etmişti. Bahçeli, bu öneriyi neden yaptığını anlattı. Bahçeli, "Bazı NATO müttefiklerimiz en hayati önceliklerimizi ve taleplerimizi görmezden gelebiliyorlarsa her iki yöne bakma zamanı gelmiştir." dedi.

TRÇ İttifakı'nı neden önerdi? Bahçeli'den ses getirecek bir açıklama daha: NATO sözleri çok konuşulacak
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta "Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek 'TRÇ' ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da , ve 'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir." sözlerini sarf etmesi siyaset gündemini derinden etkiledi.

Bahçeli, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaparak bu ses getiren önerisini neden yaptığına açıklık getirdi. Bahçeli, MHP Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu’ya yaptığı ve Türkgün gazetesinde yayımlanan açıklamalarında Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya ve duruma işaret ederken Avrasya'daki Şangay İşbirliği Örgütü, ve gibi kuruluşların önemini vurguladı.

TRÇ İttifakı'nı neden önerdi? Bahçeli'den ses getirecek bir açıklama daha: NATO sözleri çok konuşulacak

Bahçeli ayrıca bu kuruluşlarla ilgili NATO'ya alternatif olabilecek bir değerlendirmede bulunarak "Uluslararası güvenlik alanındaki mevcut kaos hâli sürerse bu birlikteliğin güvenlik boyutunu kazanması da kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir." dedi.

"ETKİ GÜCÜ YÜKSEK YAPILARIN MERKEZİNDE RUSYA VE ÇİN VAR"

İşte Bahçeli'nin çok konuşulacak açıklamalarından öne çıkanlar:

"Avrasya’nın ortası Türk Dünyasıdır. Bu bölgede artık bugün bir uluslararası aktör olarak Türk Devletleri Teşkilatı bulunmaktadır. Beş daimi üyesi, üç gözlemci üyesi vardır. Bu devletler geleceğe birlikte yürümek istemektedirler. Bunların içinde NATO üyesi olan Türkiye olduğu gibi hem Kolektif Güvenlik Antlaşması (KGA) örgütü üyesi hem Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi olan Kazakistan ve Kırgızistan da vardır. Keza Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) de üyedirler. Bu etki gücü yüksek yapıların merkezinde Rusya ve Çin’in bulunduğu da bilinmektedir.

TRÇ İttifakı'nı neden önerdi? Bahçeli'den ses getirecek bir açıklama daha: NATO sözleri çok konuşulacak

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT); Batı, Rusya ve Çin arasındaki mücadelede cazibe ve güç merkezi olabilecektir. Bunun için Avrasya coğrafyasının üç gücünün eşit konumlarda bir araya gelişi esastır. Bunlar Türkiye, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’dir.

"MEVCUT KAOS HALİ SÜRERSE BU BİRLİKTELİK GÜVENLİK BOYUTUNU DA KAZANIR"

Böyle bir ortak zeminin oluşmasıyla birlikte, BDT, ŞİÖ ve TDT, birbirlerinin hukukunu, varlığını gözeten, devletlerin egemen eşitliği ve hukukun üstünlüğü ilkelerine saygılı bir anlayışla dünyayı yeniden bir düzene kavuşturabileceklerdir. Bu süreçte hiçbir egemen devletin bir başka devletin yörüngesinde hareket etmesi beklenmemelidir.

TRÇ İttifakı'nı neden önerdi? Bahçeli'den ses getirecek bir açıklama daha: NATO sözleri çok konuşulacak

Müreffeh ve huzurlu bir bölgenin inşası için Avrasya coğrafyasında eşit paydaşlık söz konusu olmalıdır. Burada öncelikli hedef siyasi istişare ve işbirliği ile ekonomide çok boyutlu işbirliğidir. Ancak uluslararası güvenlik alanındaki mevcut kaos hâli sürerse bu birlikteliğin güvenlik boyutunu kazanması da kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir.

TRÇ İttifakı'nı neden önerdi? Bahçeli'den ses getirecek bir açıklama daha: NATO sözleri çok konuşulacak

"TÜRKİYE'NİN HER İKİ YÖNE BAKMA ZAMANI GELMİŞTİR"

Türkiye’nin NATO üyeliği eğer Türkiye’yi NATO içinden gelebilecek muhtemel saldırılara karşı korumanın ötesine geçemiyorsa, bazı NATO müttefiklerimiz en hayati önceliklerimizi ve taleplerimizi görmezden gelebiliyorlarsa, kamuoyunda da bu noktada ciddi bir tepki yükselmişse Türkiye’nin tarihsel vizyonuyla mütenasip biçimde her iki yöne bakma zamanı gelmiştir."

