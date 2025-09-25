Menü Kapat
22°
 Murat Makas

Devlet Bahçeli'ye Diyarbakır'da sürpriz! Tarihi surlarda dikkat çeken görüntü

Terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP'nin cumartesi günü Gaziantep’te gerçekleşecek olan Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşmaları öncesinde Diyarbakır’ın tarihi surlarında görüntü ve ifadeler dikkat çekti. Tarihi surlara MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin posteri asıldı.

Devlet Bahçeli'ye Diyarbakır'da sürpriz! Tarihi surlarda dikkat çeken görüntü
'nin cumartesi günü ’te gerçekleşecek olan Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşmaları öncesinde ’ın tarihi surlarında dikkat çeken görüntü yer aldı. MHP Genel Başkanı ’nin önerisiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Komisyonu toplantılarını sürdürüyor.

Devlet Bahçeli'ye Diyarbakır'da sürpriz! Tarihi surlarda dikkat çeken görüntü

GÖZLER GAZİANTEP'TE

12.kez toplanan komisyon görüşmelerini sürdürürken, gözler MHP'nin Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşmaları’nın finalinin yapılacağı Gaziantep'te çevrildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin katılımıyla gerçekleşecek olan buluşmaya 9 ilden temsilci katılacak. MHP'nin Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşmaları’na temsilcilerin katılacağı iller arasında Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa yer alıyor.

Devlet Bahçeli'ye Diyarbakır'da sürpriz! Tarihi surlarda dikkat çeken görüntü

POSTERDE TARİHİ KARDEŞLİK SÖZLERİ

Buluşma öncesinde Diyarbakır’da Devlet Bahçeli’nin posteri, tarihi surlara asıldı. Asılı posterde "Asırlık birlik sonsuz kardeşlik" ifadelerine yer verildi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada “Cumartesi günü yapılacak toplantı ile ilgili hazırlıklara başladık. Diyarbakır’daki sivil toplum örgütlerini, meslek odalarını, iş insanlarını ziyaret ederek, toplantı davetimizi iletiyoruz” diye konuştu.

