Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Devlet Bahçeli'den telefon! Kürsüden iner inmez görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze'deki günlük hayatı anlatan fotoğraflar göstererek "Ellerinde leğenli kadınlar. Hepimiz elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim. 2025 yılında böyle bir gaddarlığın makul sebebi olabilir mi? İnsanlık adına bu utanç manzarası Gazze'de 23 aydır her gün tekrar ediyor." dedi.

Erdoğan'ın BM'deki konuşması, dinleyiciler tarafından büyük alkış alırken Türkiye'den de bir tebrik telefonu açıldı.

BAHÇELİ'DEN TEBRİK

MHP lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı. Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.