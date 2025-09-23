Devlet Bahçeli neden 'TRÇ İttifakı' önerdi? İşte ses getiren açıklamanın perde arkası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek 'TRÇ' ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir." sözleri gündemi hareketlendirirken bu önerinin neden yapıldığı TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te açıklandı.

"TÜRKİYE OLUMLU ADIMLAR GÖRMEDİĞİNDE BAŞKA SEÇENEKLER MASAYA GELİR"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik "Türkiye sadece ABD ile görüşmüyor, Rusya ve diğer ülkelerle de görüşüyor." diyerek "Türkiye kendisiyle ilgili olumlu adımlar atılamadığını gördüğünde başka seçenekler de masaya gelir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamasının da bu bağlamda olduğunu belirten Atik "Sayın Devlet Bahçeli'nin de Türkiye, Rusya, Çin önerisini de ben bu anlamda değerlendiriyorum. ABD'ye, okyanus ötesine açık bir mesaj verdi Bahçeli." dedi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasında konuyla ilgili bir görüş ayrılığı olmadığını vurgulayan Atik "ABD'ye 'Siz de artık bir tercih yapın, bizim bu konuda daha fazla beklemeye tahammülümüz yok.' mesajı verildi diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Atik sözlerini şöyle sürdürdü: "İsrail, bölgede Katar'ı dahi vururken Türkiye'nin sadece SDG konusu nedeniyle bu şekilde kıskaca alınması düşünülemez."

Erdoğan'ın ABD'de bulunmasına işaret eden Atik "Türkiye de bu görüşmeden sonra birtakım kazanımlar elde etmeyi planlıyordur. Ona göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan, elinde birtakım argümanlarla gidiyor görüşmeye." dedi.