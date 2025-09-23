Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Devlet Bahçeli neden 'TRÇ İttifakı' önerdi? İşte ses getiren açıklamanın perde arkası

MHP lideri Devlet Bahçeli ABD ve İsrail'in "şer koalisyonu" kurduğunu belirterek "TRÇ İttifakı" önerisinde bulunmuş, bu 3 harfi de Türkiye, Rusya ve Çin olarak açıklamıştı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Bahçeli'nin bu öneriyi neden yaptığını canlı yayında anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 00:41
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 01:04

Genel Başkanı 'nin "Dünyaya meydan okuyan - şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek 'TRÇ' ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da , ve 'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir." sözleri gündemi hareketlendirirken bu önerinin neden yapıldığı TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te açıklandı.

"TÜRKİYE OLUMLU ADIMLAR GÖRMEDİĞİNDE BAŞKA SEÇENEKLER MASAYA GELİR"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik "Türkiye sadece ABD ile görüşmüyor, Rusya ve diğer ülkelerle de görüşüyor." diyerek "Türkiye kendisiyle ilgili olumlu adımlar atılamadığını gördüğünde başka seçenekler de masaya gelir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli neden 'TRÇ İttifakı' önerdi? İşte ses getiren açıklamanın perde arkası

Bahçeli'nin açıklamasının da bu bağlamda olduğunu belirten Atik "Sayın Devlet Bahçeli'nin de Türkiye, Rusya, Çin önerisini de ben bu anlamda değerlendiriyorum. ABD'ye, okyanus ötesine açık bir mesaj verdi Bahçeli." dedi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasında konuyla ilgili bir görüş ayrılığı olmadığını vurgulayan Atik "ABD'ye 'Siz de artık bir tercih yapın, bizim bu konuda daha fazla beklemeye tahammülümüz yok.' mesajı verildi diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Atik sözlerini şöyle sürdürdü: "İsrail, bölgede Katar'ı dahi vururken Türkiye'nin sadece SDG konusu nedeniyle bu şekilde kıskaca alınması düşünülemez."

Erdoğan'ın ABD'de bulunmasına işaret eden Atik "Türkiye de bu görüşmeden sonra birtakım kazanımlar elde etmeyi planlıyordur. Ona göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan, elinde birtakım argümanlarla gidiyor görüşmeye." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'TRÇ İttifakı' çağrısı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasında mikrofonu kapatıldı! Nedeni belli oldu
ETİKETLER
#Türkiye
#çin
#rusya
#abd
#İsrail
#devlet bahçeli
#mhp
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.