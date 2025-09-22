Menü Kapat
26°
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasında mikrofonu kapatıldı! Nedeni belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada mikrofonu kapandı. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma yönelik tepkisini dile getirdiği sırada yaşanan ses kesintisi sosyal medyada 'sabotaj' olarak adlandırıldı. İletişim Başkanlığı merak edilen konuya açıklık getirdi.

bünyesinde Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini tamamlayamadan mikrofonu kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasında mikrofonu kapatıldı! Nedeni belli oldu

KONUŞMASINI TAMAMLAMADAN SES KESİLDİ

'ın konuşması bitmeden hiçbir uyarı yapılmadan sesi kesildi.

SABOTAJ İDDİASI ORTAYA ATILDI

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına yapıldığı iddiaları dile getirilmeye başlandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU: SÜRE AŞILDIĞI İÇİN KESİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 dakikalık konuşma süresini aştığı için sesinin kesildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi” başlıklı Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans’ın usullerine göre, Devlet ve Hükümet Başkanlarının konuşmaları için 5 dakika, diğer konuşmacılar için ise 3 dakika süre öngörülmüştür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da bu çerçevede 5 dakikalık süreyle sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla, konuşma sırasında Cumhurbaşkanımızın konuşturulmaması ya da sözünün kesilmesi söz konusu değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, zaman zaman alkışlarla kesildiği için belirlenen süreyi aşmış; teknik düzen gereği mikrofon 5. dakikanın sonunda otomatik olarak kapanmıştır. Cumhurbaşkanımız konuşmasını kısa bir süre sonra tamamlamıştır. Benzer şekilde, Endonezya Cumhurbaşkanının konuşmasında da mikrofon aynı usule uygun şekilde kapanmıştır.

Türkiye, her platformda olduğu gibi BM Genel Kurulu’nda da en üst düzeyde temsil edilmekte, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları küresel gündeme yön veren ve geniş yankı uyandıran mesajlar olarak takip edilmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun çelişkisini o tarihi olayla açıkladı
