Hava Durumu
26°
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun çelişkisini o tarihi olayla açıkladı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Filistin zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez." diyerek "İsrail yayılmacılığına izin verilemez." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Holokost zulmü ile kökü kazınmak istenen toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, aynı havayı, aynı suyu paylaştıkları binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor." dedi.

Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Cumhurbaşkanı , Başbakanı 'nun çelişkisine dikkat çekti.

Erdoğan "Holokost zulmü ile kökü kazınmak istenen toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, aynı havayı, aynı suyu paylaştıkları binlerce yıllık komşularına uyguluyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun çelişkisini o tarihi olayla açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum.

'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun çelişkisini o tarihi olayla açıkladı

Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ SOYKIRIM UYGULUYOR"

Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır.

Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, suyu paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun çelişkisini o tarihi olayla açıkladı

Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır.

Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürgün etmek. Buna asla izin verilemez.

Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor."

