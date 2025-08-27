Menü Kapat
28°
Teknoloji
 Ömer Faruk Dogan

PlayStation oyun iade süreci artık çok kolay: Botlarla uğraşma derdi bitti

Sony, PlayStation Store'da iade sürecini kolaylaştıran yeni bir güncelleme yayınladı. Artık kullanıcılar PlayStation web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolayca iade talebi oluşturabiliyor.

PlayStation oyun iade süreci artık çok kolay: Botlarla uğraşma derdi bitti
Hepimiz yaşamışızdır: PlayStation Store üzerinden bir tane oyun satın alırız ve belli bir süre sonra pişman oluruz. Bu gibi durumlarda PlayStation süreci, sinir bozucu bir chatbot ile konuşmaya çalışmak gibi zorlu bir maceraya dönüşebiliyordu. Ancak çoğu kişi için adeta kabus haline gelen bu süreç artık sona eriyor.

, 'a getirdiği yeni güncellemeyle iade talebi oluşturmayı inanılmaz derecede kolaylaştırdı.

PlayStation oyun iade süreci artık çok kolay: Botlarla uğraşma derdi bitti

PLAYSTATION İADE SÜRECİ ARTIK KOLAYLAŞTI

Eurogamer.net'in haberine göre Sony, eski zahmetli iade sürecini tamamen rafa kaldırdı. Artık oyun iade talebi oluşturmak için PlayStation'un web sitesine veya mobil uygulamasına gitmeniz yeterli. İşte adım adım izlemeniz gerekenler:

  • PlayStation Store'a girin ve sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın.
  • "İşlem Geçmişi" bölümüne girin.
  • İade etmek istediğiniz oyunu seçin ve geri ödeme talebinizi oluşturun.
PlayStation oyun iade süreci artık çok kolay: Botlarla uğraşma derdi bitti

Yeni sistem sayesinde, artık bir chatbot ile dakikalarca uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Öte yandan her ne kadar süreç kolaylaşsa da iade için geçerli olan temel kurallar aynı kalıyor. Satın aldığınız bir oyunu yalnızca 14 gün içinde iade edebilirsiniz. Ve indirmeye veya oynamaya başlamamış olmanız gerekiyor.

Satın aldığınız oyun "hatalı" ise ve Sony de bu durumu kabul ettiyse şartlar geçerli olmayabilir ve yine de iade hakkınız olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

PlayStation Store'dan aldığım bir oyunu ne kadar süre içinde iade edebilirim?
Satın aldığınız bir oyunu iade etmek için 14 gün süreniz var. Ayrıca oyunu indirmemiş veya oynamamış olmanız gerekiyor.
