PlayStation oyun iade süreci artık çok kolay: Botlarla uğraşma derdi bitti

Hepimiz yaşamışızdır: PlayStation Store üzerinden bir tane oyun satın alırız ve belli bir süre sonra pişman oluruz. Bu gibi durumlarda PlayStation iade süreci, sinir bozucu bir chatbot ile konuşmaya çalışmak gibi zorlu bir maceraya dönüşebiliyordu. Ancak çoğu kişi için adeta kabus haline gelen bu süreç artık sona eriyor.

Sony, PlayStation Store'a getirdiği yeni güncellemeyle iade talebi oluşturmayı inanılmaz derecede kolaylaştırdı.

PLAYSTATION İADE SÜRECİ ARTIK KOLAYLAŞTI

Eurogamer.net'in haberine göre Sony, eski zahmetli iade sürecini tamamen rafa kaldırdı. Artık PlayStation oyun iade talebi oluşturmak için PlayStation'un web sitesine veya mobil uygulamasına gitmeniz yeterli. İşte adım adım izlemeniz gerekenler:

PlayStation Store'a girin ve sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın.

"İşlem Geçmişi" bölümüne girin.

İade etmek istediğiniz oyunu seçin ve geri ödeme talebinizi oluşturun.

Yeni sistem sayesinde, artık bir chatbot ile dakikalarca uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Öte yandan her ne kadar süreç kolaylaşsa da iade için geçerli olan temel kurallar aynı kalıyor. Satın aldığınız bir oyunu yalnızca 14 gün içinde iade edebilirsiniz. Ve indirmeye veya oynamaya başlamamış olmanız gerekiyor.

Satın aldığınız oyun "hatalı" ise ve Sony de bu durumu kabul ettiyse şartlar geçerli olmayabilir ve yine de iade hakkınız olabilir.