PlayStation 5 ve 5 Pro'nun fiyatları arttı: İşte yeni ücretler

Sony, PlayStation 5 oyun konsollarının fiyatlarını ABD'de 50 dolar artıracağını duyurdu. Şirket, perşembe gününden itibaren geçerli olacak zamla, tüm PlayStation 5 modellerinin fiyatlarını yükseltmiş olacak. En pahalı model olan PlayStation 5 Pro'nun yeni fiyatı ise 749,99 dolar olarak belirlendi.

Fiyat artışı, firmanın artan üretim maliyetleri ve zayıflayan video oyun pazarı ile mücadele etmesinin bir sonucu olarak görülüyor. Sony Interactive Entertainment Küresel Pazarlama Başkan Yardımcısı Isabelle Tomatis, ekonomik koşulların zorluğuyla başa çıktıklarını belirterek fiyatları artırma kararı aldıklarını duyurdu.

GÜMRÜK VERGİLERİ VE EKONOMİK ZORLUKLAR ETKİLİ OLDU

Artan fiyatların arkasındaki bir diğer neden ise ABD'nin ithalatçılara uyguladığı yüksek gümrük vergileri. ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri, Japonya da dahil olmak üzere birçok ticaret partnerine karşı ek maliyetler doğurdu.

BBC'nin haberine göre şu anda, Japonya'dan ithal edilen ürünlere yüzde 15 oranında bir gümrük vergisi uygulanıyor. Doğal olarak Sony'nin üretim maliyetleri artarken, şirketin bu maliyet artışlarını tüketicilere yansıtma kararına yol açtı.

Sony, PlayStation 5 aksesuarlarının fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapmayacağını açıkladı. Bununla birlikte, şirketin diğer ülkelerde fiyat artışına gitme planı olmadığı belirtiliyor.

PLAYSTATION 5 VE 5 PRO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zam sonrası Sony PlayStation 5 fiyatları şu şekilde oldu:

PlayStation 5 Standart Versiyonu: 549,99 dolar

PlayStation 5 Dijital Sürüm: 499,99 dolar

PlayStation 5 Pro: 749,99 dolar