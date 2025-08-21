Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

PlayStation 5 ve 5 Pro'nun fiyatları arttı: İşte yeni ücretler

Sony, artan üretim maliyetleri ve ABD’nin yüksek gümrük vergileri nedeniyle PlayStation 5 konsol fiyatlarını yükseltme kararı aldı. İşte PS5 ve PS5 Pro'nun yeni fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PlayStation 5 ve 5 Pro'nun fiyatları arttı: İşte yeni ücretler
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 10:17

, PlayStation 5 oyun konsollarının fiyatlarını ABD'de 50 dolar artıracağını duyurdu. Şirket, perşembe gününden itibaren geçerli olacak zamla, tüm PlayStation 5 modellerinin fiyatlarını yükseltmiş olacak. En pahalı model olan PlayStation 5 Pro'nun yeni fiyatı ise 749,99 dolar olarak belirlendi.

, firmanın artan üretim maliyetleri ve zayıflayan video oyun pazarı ile mücadele etmesinin bir sonucu olarak görülüyor. Sony Interactive Entertainment Küresel Pazarlama Başkan Yardımcısı Isabelle Tomatis, ekonomik koşulların zorluğuyla başa çıktıklarını belirterek fiyatları artırma kararı aldıklarını duyurdu.

PlayStation 5 ve 5 Pro'nun fiyatları arttı: İşte yeni ücretler

GÜMRÜK VERGİLERİ VE EKONOMİK ZORLUKLAR ETKİLİ OLDU

Artan fiyatların arkasındaki bir diğer neden ise ABD'nin ithalatçılara uyguladığı yüksek gümrük vergileri. ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri, Japonya da dahil olmak üzere birçok ticaret partnerine karşı ek maliyetler doğurdu.

BBC'nin haberine göre şu anda, Japonya'dan ithal edilen ürünlere yüzde 15 oranında bir uygulanıyor. Doğal olarak Sony'nin üretim maliyetleri artarken, şirketin bu maliyet artışlarını tüketicilere yansıtma kararına yol açtı.

Sony, aksesuarlarının fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapmayacağını açıkladı. Bununla birlikte, şirketin diğer ülkelerde fiyat artışına gitme planı olmadığı belirtiliyor.

PlayStation 5 ve 5 Pro'nun fiyatları arttı: İşte yeni ücretler

PLAYSTATION 5 VE 5 PRO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zam sonrası Sony PlayStation 5 fiyatları şu şekilde oldu:

  • PlayStation 5 Standart Versiyonu: 549,99 dolar
  • PlayStation 5 Dijital Sürüm: 499,99 dolar
  • PlayStation 5 Pro: 749,99 dolar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sony PlayStation 6'yı resmen doğruladı: İşte konsolun beklenen çıkış tarihi
50 bin TL'lik PlayStation 5 Pro'da ciddi bir sorun ortaya çıktı

Sıkça Sorulan Sorular

PlayStation 5 fiyat artışı ne zaman geçerli olacak?
Fiyat artışı, 21 Ağustos Perşembe günü itibarıyla ABD'deki satış noktalarında geçerli olmaya başlayacak.
ETİKETLER
#gümrük vergisi
#playstation 5
#sony
#fiyat artışı
#Video Oyunları
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.