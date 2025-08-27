Türkiye, bulut altı İHA’larla Afrika’ya açılıyor

Türkiye, son dönemde savunma sanayi ihracatında ardı ardına önemli anlaşmalara imza atıyor. Endonezya’ya 48 KAAN uçağı, İspanya’ya HÜRJET satışının ardından bu kez de Mısır ile kritik bir ortaklık kuruldu. Hedef, bulut altı İHA’larla Afrika pazarında güçlü bir yer edinmek.

HAVELSAN VE AOI GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

HAVELSAN, Mısır’ın önde gelen sanayi kuruluşlarından Arap Sanayileşme Otoritesi (AOI) ile bulut altı otonom İHA’ların ortak üretimi için stratejik anlaşmaya vardı. Bu iş birliği kapsamında Türkiye’de geliştirilen BAHA, BULUT ve BOZBEY modelleri Mısır’da montaj ve üretim süreçlerine dahil edilecek.

BÖLGEYE UYGUN ÇÖZÜMLER

Sahada denenmiş ve performansını kanıtlamış bu sistemler, uygun fiyat-performans dengesiyle bölge ülkelerine hitap edecek. Böylece Türkiye, hem Mısır’la sanayi bağlarını güçlendirecek hem de Afrika savunma pazarında elini kuvvetlendirecek.

“BÖLGESEL PAZARLARA DEĞER KATACAĞIZ”

HAVELSAN Genel Müdürü, anlaşmaya dair yaptığı açıklamada “Yüksek teknolojiler geliştirmeye ve bölgesel pazarlara değer katmaya devam edeceğiz” dedi. İş birliği, Mısır ve Afrika’daki savunma ekosistemine katkı sunarken bölgenin ihtiyaçlarına göre özel çözümler üretmeyi amaçlıyor.