Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Türkiye, bulut altı İHA’larla Afrika’ya açılıyor

HAVELSAN, Mısır’ın AOI kuruluşuyla bulut altı İHA’ların ortak üretimi için iş birliği yaptı. BAHA, BULUT ve BOZBEY modelleri Afrika pazarında sahneye çıkacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye, bulut altı İHA’larla Afrika’ya açılıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 21:05
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 21:05

, son dönemde ihracatında ardı ardına önemli anlaşmalara imza atıyor. Endonezya’ya 48 KAAN uçağı, İspanya’ya HÜRJET satışının ardından bu kez de ile kritik bir ortaklık kuruldu. Hedef, bulut altı ’larla pazarında güçlü bir yer edinmek.

Türkiye, bulut altı İHA’larla Afrika’ya açılıyor

HAVELSAN VE AOI GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

, Mısır’ın önde gelen sanayi kuruluşlarından Arap Sanayileşme Otoritesi (AOI) ile bulut altı otonom İHA’ların ortak üretimi için stratejik anlaşmaya vardı. Bu iş birliği kapsamında Türkiye’de geliştirilen BAHA, BULUT ve BOZBEY modelleri Mısır’da montaj ve üretim süreçlerine dahil edilecek.

BÖLGEYE UYGUN ÇÖZÜMLER

Sahada denenmiş ve performansını kanıtlamış bu sistemler, uygun fiyat-performans dengesiyle bölge ülkelerine hitap edecek. Böylece Türkiye, hem Mısır’la sanayi bağlarını güçlendirecek hem de Afrika savunma pazarında elini kuvvetlendirecek.

Türkiye, bulut altı İHA’larla Afrika’ya açılıyor

“BÖLGESEL PAZARLARA DEĞER KATACAĞIZ”

HAVELSAN Genel Müdürü, anlaşmaya dair yaptığı açıklamada “Yüksek teknolojiler geliştirmeye ve bölgesel pazarlara değer katmaya devam edeceğiz” dedi. İş birliği, Mısır ve Afrika’daki savunma ekosistemine katkı sunarken bölgenin ihtiyaçlarına göre özel çözümler üretmeyi amaçlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ASELSAN 78,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
ETİKETLER
#Türkiye
#afrika
#mısır
#savunma sanayi
#ihracat
#iha
#havelsan
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.