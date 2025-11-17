İsrail, Filistinli esire tecavüzle yargılanan askerlerin seyahat yasağını kaldırıldı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Sde Teiman hapishanesinde görevli "Kuvvet 100" askeri birliğinin bazı üyelerine uygulanan seyahat yasağı, devam eden duruşma sırasında kaldırıldı.

ASKERİ SAVCILIK GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLAMIŞTI

Daha önce İsrail Kanal 12 televizyonu, Askeri Savcılığın elinde, askerlerin tecavüz esnasında Filistinli esirin etrafını sardığı ve bu anları gözaltı merkezindeki kameralardan gizlemeye çalıştığı görüntülerin bulunduğunu yayımlamıştı.

Olayla ilgili olarak askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış ve 9 asker gözaltına alınmıştı. Bu haberler üzerine aşırı sağcı gruplar, askerlere destek amacıyla askeri üsse baskın düzenlemişti. Yargı süreci devam eden İsrailli askerler hakkında hala herhangi bir ceza açıklanmadı.