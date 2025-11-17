Menü Kapat
17°
 Ali Osman Polat

İsrail, Filistinli esire tecavüzle yargılanan askerlerin seyahat yasağını kaldırıldı

İsrail makamları, Filistinlilere yönelik işkence ve kötü muameleyle adı duyulan Sde Teiman askeri hapishanesinde bir Filistinli esire tecavüz etmekten yargılanan bazı İsrail askerlerinin seyahat yasağını kaldırma kararı aldı. Karar, askerler hakkındaki yasal işlemler devam ederken alındı ve tepkilere neden oldu.

İsrail, Filistinli esire tecavüzle yargılanan askerlerin seyahat yasağını kaldırıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 05:34
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 05:34

devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Sde Teiman hapishanesinde görevli "Kuvvet 100" askeri birliğinin bazı üyelerine uygulanan seyahat yasağı, devam eden duruşma sırasında kaldırıldı.

İsrail, Filistinli esire tecavüzle yargılanan askerlerin seyahat yasağını kaldırıldı

ASKERİ SAVCILIK GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLAMIŞTI

Daha önce İsrail Kanal 12 televizyonu, Askeri Savcılığın elinde, askerlerin esnasında Filistinli esirin etrafını sardığı ve bu anları gözaltı merkezindeki kameralardan gizlemeye çalıştığı görüntülerin bulunduğunu yayımlamıştı.

İsrail, Filistinli esire tecavüzle yargılanan askerlerin seyahat yasağını kaldırıldı

Olayla ilgili olarak askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış ve 9 gözaltına alınmıştı. Bu haberler üzerine aşırı sağcı gruplar, askerlere destek amacıyla askeri üsse baskın düzenlemişti. Yargı süreci devam eden İsrailli askerler hakkında hala herhangi bir ceza açıklanmadı.

