Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Filistinli esirlere işkence, ailelere gözdağı! İsrail kutlamalardan korkuyor

Gazze'de ateşkesin ardından anlaşma kapsamında İsrail, Necef Cezaevi'nde tutulan Filistinli esirleri serbest bırakacak. Fakat serbest bırakmadan önce esir Filistinlilere işkence yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca İsrail ordusu, esirlerin evlerine de baskın düzenleyerek, kutlama yapmalarını engelliyor.

Filistin Esirler Medya Ofisi, İbranice yayın yapan bir kaynaktan alınan görüntüleri dijital platformlarında yayımladı. Görüntülerde, elleri arkadan kelepçelenmiş, gözleri bağlı ve başları öne eğilmiş şekilde sıraya dizilen bir grup Filistinli esirin, askeri ve polisi eşliğinde yürümeye zorlandığı görülüyor.

Medya Ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu görüntüler, esir takası anlaşması kapsamında salıverilecek esirlere karşı işgal güçlerinin kötü muamelede bulunduğunu belgeliyor." ifadesine yer verildi.

Filistinli esirlere işkence, ailelere gözdağı! İsrail kutlamalardan korkuyor

FİLİSTİNLİ ESİRLERİN EVLERİNE BASKIN

Açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt İmre bölgesine düzenlediği baskında, anlaşma kapsamında serbest bırakılması planlanan Filistinli esir Murad Idays'ın yakınlarının evine de girdiği bilgisi verildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Emced en-Neccar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İbranice yayın yapan bir basın kurumu tarafından bazı Filistinli esirlerin salıverilmesi öncesi görüntülerinin yayımlandığını kaydetti.

Neccar, bu kişilerin müebbet hapis cezası almış esirler olduğunu ve anlaşma kapsamında 'ye sınır dışı edilmek üzere Necef Cezaevi'ne nakledildiklerini ifade etti.

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail tarafından Batı Şeria'da çok sayıda esirin evine baskın düzenlendi.

El-Halil kentinin güneyindeki Yatta kasabasından Halil Ebu Aram ve Talib Muhamera adlı 2 Filistinli esirin evlerine de giren İsrail güçleri, bu şekilde esir yakınlarının serbest bırakılacak Filistinliler için kutlama yapmasını engellemeye çalışıyor.

Filistinli esirlere işkence, ailelere gözdağı! İsrail kutlamalardan korkuyor

SERBEST KALACAK İSİMLER BELLİ

Serbest bırakılacak Filistinli esirlere ilişkin talimatın İsrail Cezaevi İdaresi'ne ulaştığı bildirilmişti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Filistinli esirlerin 5 farklı cezaevinden, serbest kalacakları cezaevlerine naklinin başladığı belirtilmişti.

Anlaşma kapsamında İsrail’in, müebbet hapse mahkum edilen 250 Filistinli esirle birlikte, 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'den alıkoyduğu yaklaşık 1700 kişiyi daha serbest bırakması bekleniyor.

Filistinli esirlere işkence, ailelere gözdağı! İsrail kutlamalardan korkuyor

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, 'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.

Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılacaklar belli oldu
Gazze'ye geri dönüş başladı: Evlerine dönen Filistinliler kalıcı çözüm bekliyor
#gazze
#İsrail
#mısır
#ateşkes
#Filistin Esirleri
#İsrail-hamas Çatışması
#Dünya
