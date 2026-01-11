Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Basın İlan Kurumu Türkiye Sigorta ile iş birliği yaptı! Basın çalışanları özel indirimlerden yararlanacak

Basın İlan Kurumu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın sektörüyle ilgili önemli bir desteği hayata geçirdi. Türkiye Sigorta A.Ş. ile yürütülen iş birliği kapsamında basın çalışanları çok sayıda sigorta ürününe yüksek oranlı indirimlerle sahip olabilecek. Gelişmeyle ilgili açıklama yapan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay "Kurum olarak, basın camiasının günlük yaşamına temas eden, sahada karşılığı olan ve kalıcı nitelik taşıyan destekleri artırarak sürdürme kararlılığındayız." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Basın İlan Kurumu Türkiye Sigorta ile iş birliği yaptı! Basın çalışanları özel indirimlerden yararlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 22:39
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 22:48

Basın sektörü adına kalıcı ve sahada karşılığı olan kazanımlar üretmeyi hedefleyen Basın İlan Kurumu, bu doğrultuda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Türkiye Sigorta A.Ş. ile iş birliğine gitti.

Basın İlan Kurumu Türkiye Sigorta ile iş birliği yaptı! Basın çalışanları özel indirimlerden yararlanacak

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ile Türkiye Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Taha Çakmak’ın görüşmeleri neticesinde hayata geçirilen çalışma, basın çalışanlarının sigorta alanındaki desteklerden avantajlı bir şekilde faydalanmasını amaçlıyor.

BASIN ÇALIŞANLARI VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARI YARARLANABİLECEK

İş birliği kapsamında Basın İlan Kurumu’na akredite gazete, dergi ve internet haber sitelerinde istihdam edilenler ve birinci derece yakınları, Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulan sigorta ürünlerinden indirimli olarak yararlanabilecek.

Basına yönelik destekler; kasko, konut, ferdi kaza, sağlık ve seyahat sigortaları başta olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Basın İlan Kurumu Türkiye Sigorta ile iş birliği yaptı! Basın çalışanları özel indirimlerden yararlanacak

Bu çerçevede konut sigortasında yüzde 60, ferdi kaza sigortasında yüzde 40, kasko sigortasında yüzde 25 indirim uygulanırken; tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, seyahat sağlık ve riskli hastalıklar sigortalarında ise yüzde 20 ila yüzde 25 arasında değişen avantajlar basın camiasının kullanımına sunuldu.

Sigorta işlemlerinde 12 taksitte ödeme kolaylığı da sağlanırken, sağlık, ferdi kaza ve hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin toplamı, brüt ücretin yüzde 15’ini ve yıllık asgari ücret tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahından düşülebilecek.

Kampanyadan faydalanabilmek için; Kasko, Ferdi Kaza ve Konut poliçeleri için gm_policeler@turkiyesigorta.com.tr mail adresi üzerinden; Sağlık Sigortaları içinse, saglikgmpoliceler@turkiyesigorta.com.tr mail adresi üzerinden başvurulması gerekmektedir.

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ ABDULKADİR ÇAY: SAHADA KARŞILIĞI OLAN UYGULAMALARI SÜRDÜRECEĞİZ

Basın çalışanlarının yalnızca mesleki şartlarının değil, yaşamlarını doğrudan etkileyen alanlarda da desteklenmesini önemsediklerini belirten Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle hayata geçirilen iş birliğinin basın adına somut ve anlamlı bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

Basın İlan Kurumu Türkiye Sigorta ile iş birliği yaptı! Basın çalışanları özel indirimlerden yararlanacak

Çay, basın mesleğinin yalnızca mesai saatleriyle sınırlı olmayan bir sorumluluk alanı taşıdığına işaret ederek, “Bu gerçeklik, gece gündüz demeden, zorlu koşullarda kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getiren basın emekçilerinin sosyal güvence ihtiyaçlarını da doğrudan etkilemektedir. Kurum olarak, basın camiasının günlük yaşamına temas eden, sahada karşılığı olan ve kalıcı nitelik taşıyan destekleri artırarak sürdürme kararlılığındayız” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dijital çağda habercilik: Basın İlan Kurumu haberciliğin geleceğini ele alıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü değişti! İşte Erdoğan'ın atadığı ve görevden aldığı isimler
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.