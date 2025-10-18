Menü Kapat
TGRT Haber
18°
 Selahattin Demirel

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü değişti! İşte Erdoğan'ın atadığı ve görevden aldığı isimler

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Abdulkadir Çay getirildi. Ayrıca pek çok kurumda da yeni görevlendirmeler ve görevden almalar yaşandı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü değişti! İşte Erdoğan'ın atadığı ve görevden aldığı isimler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 00:27

Atama ve görevden alma kararları yayımlandı. 'ın imzasıyla uygulanan kararlara göre Basın İlan Kurumu'nun Genel Müdürü olarak Abdulkadir Çay göreve getirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜKLERİ

Yayımlanan kararlara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sinop İl Müdürü Zeki Yıldırım görevden alınırken, Sinop İl Müdürlüğüne Can Kayhan Özok atandı. Ayrıca Rize İl Müdürlüğüne Hüseyin Güçlü, Isparta İl Müdürlüğüne ise Selim Köse atandı.

TÜRKİYE PETROLLERİ'NE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ATAMASI

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Arslan Narin atandı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz görevden alınırken, yerine Salih Kaygusuz atandı. Ayrıca Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alınırken, yerine Ersin Karaman atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ise Cihad Demirli atanırken, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir Ülgü görevden alındı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Doğan Demirel görevden alındı.

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Iğdır İl Müdürü Sadettin Kara görevden alınırken, Gaziantep İl Müdürlüğüne Mustafa Karnabat, Hakkari İl Müdürlüğüne Erol Baykara, Iğdır İl Müdürlüğüne Erhan Palaoğlu, Niğde İl Müdürlüğüne Şeyma Güner ve Şırnak İl Müdürlüğüne Ahmet Çetin atandı.

14 İLİN TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Ayrıca 14 ilin İl Tarım ve Orman Müdürü görevden alınırken, 26 ilin İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde değişikliğe gidildi.

