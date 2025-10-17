Menü Kapat
Editor
 Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomideki yeni hedef açıkladı! Yükseliş mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide hedefleri açıklayarak yükseliş mesajı verdi. Erdoğan, ''Dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma paritesine göre 12. sıradayız. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomideki yeni hedef açıkladı! Yükseliş mesajı
17.10.2025
17.10.2025
saat ikonu 15:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, - 5. İş ve Forumu'nda açıklamalarda bulundu. , ''Afrika ile köklü ilişkilerimiz var. Afrika yılıyla ilişkilerde yeni safya açtık. Türkiye'nin kapısı yatırımcılara ardına kadar açık'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomideki yeni hedef açıkladı! Yükseliş mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sizleri şahsım, milletim ve ailem adına selamlıyor, Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. 5. Türkiye-Afrika İş Forumu'nun hayırlı olmasını diliyorum. İlkini 2016 yılında tertiplediğimiz forumun zaman içinde Afrika'nın 4 bir yanından katılımcılarla somut kararların alındığı bir platform haline geldiğini görüyorum. 2 gün süresince gerçekleşen toplantılarda tarım, gıda, enerji, madencilik gibi konular paylaşıldı. Misafirlerimiz ülkelerindeki ortamını hem diğer katılımcılara hem de Türk iş dünyasına anlatma fırsatı buldu.

"ÜLKEMİZİN KAPISI HER YATIRIMCIYA AÇIK"

Hızla büyüyen ekonomisiyle 3 kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye'nin kapısı her yatırımcıya her girişimciye ardına kadar açıktı. Devletimizin tüm kurumları, bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı ülkemize yatırım yapmak herkese yardım etmeye hazırdır.

2005'i ülkemizde Afrika yılı ilan ederek kıta ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık. Bu 20 yılda ilişkimizi hayal dahi edilemeyecek noktalara getirdik. Türkiye-Afrika ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyeye ulaşmasından fevkalade memnunuz. Türkiye'nin Afrika Zirvesi'ndeki gözlemci statüsünün 20'inci yılını idrak ediyoruz.

Afrika kıtasında geçmişi 10. yüzyıla uzanan bir dostluğa sahibiz. Timbuktu'dan Harara'ya, Kahire'den Cape Town'a bu dostluğun izleri vardır. Görev süresi boyunca kıtaya 50'nin üzerinde ziyaret gerçekleştirmiş bir siyasetçiyim. Uzun yıllar sonra 2011'de Mogadişuya giden ilk devlet başkanıyım. Afrika'nın 4 bir yanındaki kardeşlerimin misafiri oldum. Bu ziyaretler sayesinde Afrika'nın sıcak ortamını tanıma fırsatı buldum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomideki yeni hedef açıkladı! Yükseliş mesajı

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 17. EKONOMİSİYİZ"

Türkiye'nin de çok ciddi bir ekonomik siyasi ve sosyal buhranlar yaşadığı dönemde yazılan bu mısralar evrensel bir dayanışmayı yansıtıyor. O sancılı günler geride kaldı. Hamdolsun Türkiye çok gelişti çok değişti. Kalkınma ve refah yolunda büyük mesafeler aldık.

G 20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma paritesine göre 12. sıradayız. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme kaydettik. 2002 de 238 milyar olan milli gelirimizi 2024 yılında 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik. Kişi başına düşen milli gelirimiz 3608 dolarken 2024 yılında 14751 dolara ulaştı. 2025 ikinci çeyreği milli gelir 17 bin dolara yaklaştı.

Merkez Bankası rezervimiz 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar. 36 milyar dolar ihracatımız bugün 270 milyar doları zorluyor. Turist sayımızı 15 milyondan 62, milyon 270 bine, turizm gelirini 67 milyar dolar üzerine çıkardık. Savunma sanayiindeki başarımızı biliyorsunuz.

2002 yılında motorlu taşıt 8,5 milyon iken bugün 33 milyonu buldu. 13 milyon binamız vardı bunu 2'ye katlayarak 26 milyona çıkardı.

Politika
