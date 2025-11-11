İsrail Meclisi'nden skandal karar: Filistinli esirlere idam cezası

Filistinli mahkûmlara idam cezası getiren tasarı, İsrail Parlamentosu’nda yapılan ilk oylamada kabul edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, söz konusu tasarının görüşülmesi için mecliste özel bir oturum gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen oylamada 120 milletvekilinden 39’u “evet”, 16’sı “hayır” oyu kullandı.

AŞIRI SAĞCI BAKAN DUYURDU

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylamanın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Otzma Yehudit (Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi) tarih yazma yolunda ilerliyor. Söz verdik ve yerine getirdik. Teröristler için idam cezası yasası ilk oylamada kabul edildi." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETİ TEHDİT ETMİŞTİ

Ben-Gvir, daha önce defalarca Filistinli tutukluların idamına olanak sağlayacak bir yasa tasarısının kabul edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Ben-Gvir, "terör suçlarına idam cezası" yasa tasarısı Meclis Genel Kuruluna oylama için getirilmezse hükümetten desteği çekme tehdidinde bulunmuştu.

2 OYLAMA DAHA VAR

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, geçen hafta söz konusu tasarıyı kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açmıştı. Tasarının yasalaşması için Meclisteki 3 oylamada da kabul edilmesi gerekiyor.