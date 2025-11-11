Menü Kapat
19°
Dünya
İsrail Meclisi'nden skandal karar: Filistinli esirlere idam cezası

İsrail Parlamentosu, Filistinli tutuklulara idam cezası öngören düzenlemeye ilk onayı verdi. Oylamanın ardından açıklama yapan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, "Teröristler için idam cezası yasası ilk oylamada kabul edildi." ifadelerini kullandı. Tasarının yasalaşması için Meclis'teki 3 oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 08:47
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 08:52

Filistinli mahkûmlara getiren tasarı, Parlamentosu’nda yapılan ilk oylamada kabul edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, söz konusu tasarının görüşülmesi için mecliste özel bir oturum gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen oylamada 120 milletvekilinden 39’u “evet”, 16’sı “hayır” oyu kullandı.

İsrail Meclisi'nden skandal karar: Filistinli esirlere idam cezası

AŞIRI SAĞCI BAKAN DUYURDU

Aşırı sağcı Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylamanın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Otzma Yehudit (Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi) tarih yazma yolunda ilerliyor. Söz verdik ve yerine getirdik. Teröristler için idam cezası yasası ilk oylamada kabul edildi." ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisi'nden skandal karar: Filistinli esirlere idam cezası

HÜKÜMETİ TEHDİT ETMİŞTİ

Ben-Gvir, daha önce defalarca Filistinli tutukluların idamına olanak sağlayacak bir yasa tasarısının kabul edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Ben-Gvir, " suçlarına idam cezası" yasa tasarısı Meclis Genel Kuruluna oylama için getirilmezse hükümetten desteği çekme tehdidinde bulunmuştu.

2 OYLAMA DAHA VAR

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, geçen hafta söz konusu tasarıyı kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açmıştı. Tasarının yasalaşması için Meclisteki 3 oylamada da kabul edilmesi gerekiyor.

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.