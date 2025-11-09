Menü Kapat
19°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hamas, 2014'te esir aldığı İsrailli askerin cesedini Kızılhaç'a teslim etti

Hamas, 2014 yılında esir alınan İsrailli asker Hadar Goldin'e ait olduğu bildirilen ceset kalıntılarını Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

Hamas, 2014'te esir aldığı İsrailli askerin cesedini Kızılhaç'a teslim etti
, anlaşması kapsamında İsrailli esirleri iade etmeye devam ediyor. Arama çalışmalarının sonuç verdiği bölgede bir İsrailli asker daha bulundu. Hamas, ’nin güneyinde ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin’in cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla ’e iade etti.

Hamas, 2014'te esir aldığı İsrailli askerin cesedini Kızılhaç'a teslim etti

CESET TÜNELDEN ÇIKARILDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından teslim alınan cenaze, kimlik tespiti için Tel Aviv’deki Abu Kabir Adli Tıp Enstitüsü’ne götürülecek. Hamas, Goldin’in cenazesinin dün öğleden sonra Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’taki Yebna kampında bir tünelden çıkarıldığını belirtti.

Hamas, 2014'te esir aldığı İsrailli askerin cesedini Kızılhaç'a teslim etti

Goldin, 2014 yılında Gazze Şeridi’ndeki bir İsrail saldırısı sırasında yakalanmış ve öldüğü bildirilmişti. İsrailli asker, geçen ay başlayan ateşkes koşulları çerçevesinde İsrail’e iade edilmesi planlanan beş esirden biriydi.

