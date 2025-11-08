İşgalci İsrailliler Batı Şeria’da kaos estiriyor! Filistinli bir ailenin evi kundaklandı

Filistin'in Ramallah şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebu Fellah köyünde bir grup gaspçı ve işgalci İsrailli köydeki Filistinli Basil eş-Şeyh’e ait tek katlı evi kundakladı. Yangın sonucu evin bir kısmı kül oldu.

Olayın ardından bölgeye gelen İsrail askerleri, ev çevresinde toplanan Filistinlilerin üstüne gerçek mermi yağdırdı. Henüz can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

BİR AYDA 766 SALDIRI

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre katliamcı İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, ekim ayında Batı Şeria genelinde Filistinlilere ve mülklerine karşı 766 saldırı düzenledi.

Saldırılar, fiziksel şiddet, keyfi gözaltılar, hareket kısıtlamaları, tehdit, ev ve araç yakma ile ateş açma şeklinde gerçekleşti.