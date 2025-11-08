İsrail'den Lübnan'a saldırı! Bir araç İHA'ların hedefi oldu

Lübnan'ın Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinde katliamcı İsrail'e ait İHA'lar tarafından bir araç hedef alındı. Saldırıda yaralıların olduğu ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Lübnan makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ATEŞKES

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.