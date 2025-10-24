Menü Kapat
Editor
 | Selahattin Demirel

AB'den İsrail'i şoka uğratan açıklama: 1967'de işgal edilen topraklardaki egemenliği tanımayacağız

Avrupa Birliği'nden (AB) İsrail hakkında önemli bir açıklama geldi. AB açıklamasında "1967'deki işgal edilen topraklardaki İsrail egemenliğini tanımayacağız." denildi. Öte yandan Brüksel'deki zirvede Filistin sorununda iki devletli çözüme vurgu yapıldı.

AB'den İsrail'i şoka uğratan açıklama: 1967'de işgal edilen topraklardaki egemenliği tanımayacağız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 00:46

'nin (AB) 27 üyesinin devlet veya hükümet başkanları, 'ya destek, savunma alanında kabiliyetlerin geliştirilmesi ve 'de oynanabilecek rolü ele almak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Gazze'ye son yıllarda uyguladığı baskı ve şiddet politikasıyla tüm dünyanın tepkisini çeken için Avrupa Birliği'nden (AB) önemli bir hamle geldi. AB açıklamasında İsrail'in 1967'de işgal ettiği topraklar üzerindeki egemenliğini tanımayacakları duyuruldu.

AB'den İsrail'i şoka uğratan açıklama: 1967'de işgal edilen topraklardaki egemenliği tanımayacağız

AB'DEN İSRAİL'E ÇAĞRI

Brüksel'deki AB zirvesinin "Orta Doğu" başlığı altında görüşülen konulara ilişkin sonuç bildirisi paylaşıldı. Avrupa Birliği (AB) liderleri 24.10.2025 tarihli bildiride İsrail'e, hükümetine ait dondurulan vergi gelirlerini serbest bırakması, ve Doğu Kudüs'te gerilimi düşürmesi, yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve "askeri operasyonlarını" durdurması çağrısında bulundu.

Buna göre liderler, Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanmasında rol oynayan tarafların rolünü takdir etti, süreçle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

İki devletli çözüme bağlılıklarını yineleyen liderler, insani durumu hafifletmek için, Gazze'ye derhal ve engelsiz bir şekilde insani yardım ulaştırılması, BM, bağlı kuruluşları ile insani yardım kuruluşlarının bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalışabilmeleri yönündeki taleplerinin altını çizdi.

Sonuç bildirisinde, "AB, barış çabalarına katkı vermeye ve bir sonraki adımlarda ortaklarıyla aktif olarak etkileşimde bulunmaya devam edecek. Kara yollarını desteklemek için Kıbrıs Deniz Koridoru da dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde insani yardımın hızlı, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını destekleyecek. AB Refah Sınır Yardım Misyonu (EUBAM Refah) ve AB Filistin Toprakları Polis Misyonu (EUPOL COPPS) misyonlarından tam olarak yararlanacak." ifadeleri yer aldı.

AB'den İsrail'i şoka uğratan açıklama: 1967'de işgal edilen topraklardaki egemenliği tanımayacağız

Bu misyonların yetkilerinin güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı bildiride, AB'nin Gazze'nin istikrarına, geçiş yönetimine, toparlanmasına ve yeniden inşasına katkıda bulunmaya hazır olduğu ifade edildi.

Bildiriye göre AB liderleri, İsrail'i Filistin'in halka temel hizmetlerin sunulmasını sağlamak için gerekli olan ve alıkonulan gümrük gelirlerini serbest bırakmaya, "askeri operasyonlarını" durdurmaya çağırdı.

Liderler, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki gerginliğin azaltılmasının önemini vurgulayarak, Hristiyan topluluklara yönelik yerleşimci şiddetinin ve uluslararası hukuka göre yasa dışı olan, iki devletli çözümü zayıflatan yerleşimlerin genişletilmesinin sonlandırılması çağrısında bulundu.

