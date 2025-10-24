Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Gazze’deki barış gücünde hangi ülkeler yer alacak? ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan kritik değerlendirme!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’e gerçekleştirdiği resmi ziyareti çerçevesinde, ABD Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rubio, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes sürecini koruma ve insani yardım ulaştırmanın yanı sıra Gazze’de güvenliği sağlayacak bir uluslararası barış gücü oluşturma yönündeki çalışmaları anlattı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 19:44
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 20:07

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ’ne konuşlandırılacak uluslararası barış gücüne ilişkin açıklamasında, ’nin katılımına ilişkin soruya, "Henüz bu gücü oluşturmadık, çalışmalar devam ediyor. Bu gücün ’in kendini rahat hissedeceği personellerden ve ülkelerden oluşması gerekecek" cevabını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Bu, personel ve kaynak sağlamayı teklif eden tüm devletleri bir araya getirmeyi, bir istikrar gücünün yapısını belirlemeyi, para veya personel ya da her ikisi de sağlamaya istekli ülkeleri koordine etmeyi ve ardından uygun bir uluslararası yetki, Birleşmiş Milletler (BM) ya da uluslararası bir anlaşma üzerinden bu gücün yasal dayanağını oluşturmayı içeriyor. Böylece bu güvenlik gücü var olabilecek, işleyebilecek, finanse edilecek, görevini açıkça anlayacak ve etkin bir şekilde yerine getirebilecek. Bunun ötesinde uzun vadede yeniden inşa ve toparlanma süreci var" dedi.

Gazze’deki barış gücünde hangi ülkeler yer alacak? ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan kritik değerlendirme!

Gazze’de güvenlik ve huzurun tesisi hedefine ulaşmadan önce mevcut sürecin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Rubio, "Bu, ateşkesin bozulmadan sürmesini sağlamak, insanların ihtiyaç duyduğu hayati yardımı çalınmadan, gasp edilmeden, yön değiştirmeden ulaştırmak ve aynı zamanda istikrar gücünün en kısa zamanda oluşturularak sahaya girmesi için gerekli şartları sağlamak. Ancak bu şekilde ihtiyaç duyduğumuz istikrar ortamı oluşturulabilir ve planın sonraki aşamalarına geçebiliriz" dedi.

TÜRKİYE’NİN KATILIP KATILMAYACAĞI SORULDU

Rubio, Gazze’ye konuşlandırılacak uluslararası barış gücüne Türkiye’nin katılımına ilişkin bir soruya, "Henüz bu gücü oluşturmadık ve bu yüzden çalışmalar devam ediyor. Bunu yapmayı teklif eden birçok ülke var. Fakat bu gücün İsrail’in kendini rahat hissedeceği personellerden ve ülkelerden oluşması gerekecek" ifadelerini kullandı.

Gazze’deki barış gücünde hangi ülkeler yer alacak? ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan kritik değerlendirme!

Birçok ülkenin de barış gücüne dahil olmak istediğini vurgulayan Rubio, "Kimlerin teklif sunduğunu ve kimlerin veto edildiğini söylemeyeceğim. Buna girmeyeceğiz. Bu gücün her üyesi hem yetenekli hem de istekli olmalı. Aynı zamanda İsrail dahil, herkesin rahat hissedeceği ülkeler olmalı" dedi.

"ABD’DEN DAHA FAZLA KATKIDA BULUNAN BİR ÜLKE YOK"

İsrailli bir gazetecinin "İsrail’in Gazze’ye ilişkin askeri kararları Washington’da mı alınıyor? ’ın yeniden silahlandığı tespit edilirse, İsrail savaşı bağımsız olarak tekrar başlatabilir mi? ABD’den izin mi almamız gerekiyor?" şeklindeki sorusuna Rubio, "Ben olsam bunu, bu şekilde ifade etmezdim. Özetle söylemek gerekirse, İsrail’e ve İsrail’in güvenliğine dünyada ABD’den daha fazla katkıda bulunan bir ülke yok. Bildiğiniz gibi Başkan, 12 günlük savaşta İran’a diğer başkanların yapmaya istekli olmadığı bir darbe indirdi. Ortaklık devam edecek. Biz İsrail’in güvenliğine ve İsrail’i desteklemeye çok bağlıyız. Aynı zamanda, bunun İsrail’in uzun vadeli güvenliği için önemli olduğuna da inanıyoruz" dedi.

Gazze’deki barış gücünde hangi ülkeler yer alacak? ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan kritik değerlendirme!

Planın Gazze’nin silahlardan arındırılmasını öngördüğünü ve bunda kararlı olduklarını ifade eden Rubio, "Ama ben sorunuzu, sizin sorduğunuz şekilde ifade etmezdim. Bunun izinle alakası olduğunu sanmıyorum. Bu, temelde hepimizin bu planın işlemesi için kararlı olmasıyla ilgili" ifadelerini kullandı. ABD'li Bakan, bölgede sağlanacak barışın nihai olması gerektiğine yönelik fikirlerin altını çizerek, "B planı yok. En iyi plan bu. Tek olan bu. Başarılabileceğini düşündüğümüz plan bu. Ne kadar imkansız görünse de bunun başarıya giden yol olduğunu düşünüyoruz. Bir ay ya da altı hafta önce kimse, rehine krizi konusunda bu kadar yol alınacağını, hepsinin kurtarılacağını düşünemezdi" şeklinde konuştu.

"HAMAS SİLAH BIRAKMAYI REDDEDERSE..."

ABD’li Bakan, Hamas’ın silahsızlanmayı reddetmesi durumunda İsrail ordusunun müdahale edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Eğer Hamas silah bırakmayı reddederse bu anlaşmanın ihlali anlamına gelir" ifadelerini kullandı. Silahsızlandırma uygulamasının hangi mekanizmalarla uygulanacağına girmeyeceğini vurgulayan Rubio, "Ama uygulanmak zorunda kalınır. Bu bir anlaşmadır ve şartlarının yerine getirilmesi gerekir. İsrail, kendi taahhütlerini yerine getirdi. Şu anda sarı çizgide duruyorlar ve bu, silahsızlandırmaya bağlı bir durum. Kısacası, Hamas’ın destek bulamayacağı şartları oluşturacağız. Çünkü bu yapı yok olacak. Hamas’ın olmadığı bir Gazze görmek istiyoruz" dedi.

Bunun uzun vadeli bir proje olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanı, "Gerçek bir yaşam, iş, ticaret ve daha iyi bir gelecek kurulabilecek şartları oluşturmak istiyoruz" açıklamasını yaptı. Bunun sadece ABD’nin planı olmadığını vurgulayan Rubio, "Bölgesel güçler de dahil olmak üzere 20’den fazla ülke bu plana imza attı. Arap ülkeleri, çoğunluğu Müslüman olan ülkeler, Gazze’nin silahsızlandırılacağına ve Hamas’ın artık İsrail’i tehdit edecek kapasiteye sahip olmayacağına dair güvence verdi" açıklamasını yaptı.

Batı Şeria’nın ilhakına ve İsrail’den bunun yapılmayacağına ilişkin bir güvence alınıp alınmadığına ilişkin soru üzerine Rubio, "Bu İsrail Meclisi’nde yapılan bir oylamaydı. Bana açıklanana göre bu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu zor durumda bırakmak isteyen bazı çevrelerin girişimiydi. Daha da önemlisi, yasal açıdan bunun gerçekleşmesine imkan tanıyacak şekilde yapılandırılmış değil. Ayrıca, bu tüm süreci tehdit ederdi. Herkes anlamalı ki eğer böyle bir şey olursa, bu süreçte yer alan pek çok ülke artık süreçte yer almak istemeyecektir. Bu barış süreci için bir tehdittir ve bunu herkes biliyor" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hayali gerçek oldu: Parkta 2,71 karat elmas buldu!
ETİKETLER
#Türkiye
#abd
#İsrail
#hamas
#gazze şeridi
#Barış Gücü
#İsrail-palestina Savaş
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.