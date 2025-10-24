Menü Kapat
Dünya
 Bengü Sarıkuş

Hayali gerçek oldu: Parkta 2,71 karat elmas buldu!

ABD’nin Indiana eyaletinden Dewy White, eşiyle birlikte ziyaret ettiği Arkansas’taki Crater of Diamonds Eyalet Parkı’nda kazı yaparken 2,71 karatlık beyaz bir elmas buldu. Arkansas Eyalet Parkları yetkilileri, Umut Elması'nın bu yıl parkta kayıtlara geçen dördüncü en büyük elmas olduğunu duyurdu.

Hayali gerçek oldu: Parkta 2,71 karat elmas buldu!
24.10.2025
24.10.2025
16:04

ABD'nin eyaletinde yaşayan Dewy White isimli kişi, ’taki Crater of Diamonds Eyalet Parkı’nda yaptığı kazı sırasında 2,71 karatlık beyaz bir keşfetti. Eşiyle birlikte yolculuğa çıkan adam, Crater of Diamonds Eyalet Parkı’nda iki gün geçirdi. Gezi dönüşü yeniden uğradıkları parkta White ve eşi çadır kurup konakladı.

Hayali gerçek oldu: Parkta 2,71 karat elmas buldu!

UPI'de yer alan habere göre Canary Hill bölgesinde kaldıkları parkta kazı yapan White, “Buraya ilk geldiğim gün tanıştığım çok hoş bir beyefendi bu bölgeyi önermişti. Ne yaptığını biliyor gibiydi ve güzel, gölgeli bir yer gibi görünüyordu” dedi. Kazı sırasında küreğinde parlayan bir nesne fark eden White, bunun sıradan bir taş olmadığını hemen anladı.

Hayali gerçek oldu: Parkta 2,71 karat elmas buldu!

Metal ya da cam parçası zannettiği parçayı inceleyen White panikle bulduğu parçayı yetkililerle paylaştı. Yetkililer tarafından yapılan incelemede, White’ın bulduğu taşın 2,71 karat ağırlığında, bezelye büyüklüğünde beyaz bir elmas olduğu açıklandı.

Hayali gerçek oldu: Parkta 2,71 karat elmas buldu!

Parkta bir elmas bulma umudu olduğunu söyleyen White, bulduğu parçaya Umut Elması (Hope Diamond) ismini verdi. Arkansas Eyalet Parkları yetkilileri, Umut Elması'nın bu yıl parkta kayıtlara geçen dördüncü en büyük elmas olduğunu duyurdu.

