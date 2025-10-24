Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Dışişleri Bakanlığı bu ülkeye gidilmemesi konusunda uyardı

Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki güvenlik durumunun, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet taşıdığını belirterek, Türk vatandaşlarına, bu ülkeye zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 15:30

, 'ye yönelik güvenlik ve seyahat duyurusu yayımladı. Mali'deki güvenlik durumunun, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz ettiği belirtilen duyuruda, "Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Mali'ye seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Dışişleri Bakanlığı bu ülkeye gidilmemesi konusunda uyardı

Öte yandan, gelişmelere dair müteakip duyuruların, Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliği resmi internet sitesinden (https://bamako-be.mfa.gov.tr/Mission) ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin faydalı olacağı vurgulandı.

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Dışişleri Bakanlığı bu ülkeye gidilmemesi konusunda uyardı

Duyuruda, ayrıca ihtiyaç halinde, Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliği acil durum hattına +223 70 06 19 19, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne +90 312 292 29 29 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği kaydedildi.

