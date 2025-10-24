Menü Kapat
Altın fiyatları artık düşmeyecek algısı! İslam Memiş 'ucuz kardeşim' dedi ve rakam verdi

Ekim 24, 2025 10:34
1
Altın fiyatları

Altın fiyatları önce rekor denemeleri yaptı şimdi ise düşüş ivmesinde. Yatırımcılar elindeki altını bozdurmalı mı? Yoksa şu an altın almak için doğru zaman mı? Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılar için kritik uyarılarda bulunarak; altın, gümüş, dolar, Euro, Bitcoin için alım seviyeleri hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...
 

2
Finans Analisti İslam Memiş

Finans Analisti İslam Memiş, peş peşe rekorların ardından düşüşe geçen altın fiyatları konusunda yatırımcıyı uyardı. Sosyal medya kanalında konuşan Memiş, altın, dolar, Euro, Bitcoin ve gümüş için kritik alım seviyelerini açıkladı.
 

3
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 100 baz puanlık bir faiz indirimi

PİYASADA TEPKİ YOK

Piyasaların beklentisi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 100 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirdi. Faiz oranı yüzde 39,5 seviyesine gerilerken, Memiş bu kararın piyasalar tarafından sürpriz olarak algılanmadığını belirterek, "Merkez Bankası, beklentilere paralel bir adım attığı için borsa tarafında olumsuz bir tepki görülmüyor" dedi.

 

4
BORSA İSTANBUL

Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksinin 161.657 puan seviyesinde olduğunu hatırlatarak, yüzde 1’lik tepki alımıyla yoluna devam ettiğini ifade etti ve "10.800–11.800 puan aralığını referans alarak düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

5
dolar euro

Döviz cephesindeki fiyatlar hakkında bilgi aktaran Memiş, "Dolar/TL kuru 41,98 seviyesinde. Euro/TL kuru 48,84 seviyesinde. Yıl sonuna kadar 50 TL üzeri ataklar bekleniyor" ifadelerini kullandı.
 

6
ALTIN FİYATLARI ARTIK DÜŞMEYECEK ALGISI

Altın fiyatlarına ilişkin kritik uyarılarda bulunan Memiş, ons altının dün 4.000 dolar seviyesine kadar gerilediğini, şu anda ise 4.146 dolar seviyesinde olduğunu belirterek "Yüzde 1,2’lik bir yükseliş var. Daha önce de belirttiğim gibi yıl sonuna kadar manipülasyon fiyatlaması sürecek. Piyasada ‘artık altın düşmeyecek’ algısı oluşturulabilir. Benim için 3.950–3.970 dolar bandı kritik alım bölgesidir" dedi.
 

7
gram altın/TL

Memiş, gram altın/TL fiyatının 5.920 TL seviyesinde bulunduğunu, dün 5.770 TL’ye kadar gerilediğini hatırlatarak "Kısa vadede 5.500–6.000 TL aralığı, orta vadede ise 5.000–6.000 TL aralığı izlenebilir. Bu aralıklarda ‘ucuz kardeşim’ diyebileceğimiz fırsatlar oluşacaktır" diye konuştu.
 

8
GÜMÜŞ

GÜMÜŞTE ALIM FIRSATI

Gümüş piyasasına ilişkin olarak ise "Ons gümüş 49,3 dolar seviyesinde, yüzde 1,5 artış gösterdi. 42 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimali de mevcut" ifadelerini kullandı. Gram gümüş tarafında 74 TL seviyesine kadar yükseliş görüldüğünü belirten Memiş, "Dün 65 TL altına sarktı. Düşüşler yine kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilmeli" dedi.
 

9
Kripto para piyasaları

CEVAP: BITCOIN

Kripto para piyasalarında manipülasyonun devam ettiğini belirten Memiş, "Altın mı, gümüş mü, dolar mı sorularına kişisel olarak cevabım aynı: Bitcoin" diyerek cevap verdi. 

