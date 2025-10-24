Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kremlin sözcüsü Peskov: Putin-Trump zirvesi belirsizliğini koruyor

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, kördüğüme dönen Budapeşte'de yapılması planlanan Putin-Trump zirvesine ilişkin, "Ne Trump ne de Putin zaman kaybetmek istemiyorlar, sırf toplantı yapmak için bir araya gelmek istemiyorlar" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kremlin sözcüsü Peskov: Putin-Trump zirvesi belirsizliğini koruyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 15:19

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 'nın Tomahawk gibi istediğini hatırlatan Peskov, 'nin bu füzelerin 'ya karşı kullanılmasına itiraz etmeyeceği yönündeki haberlerin ardından Vladimir 'in uyarısını dile getirdi. Putin'in "Bu bir tırmanma girişimidir" ifadesini hatırlatan Peskov, "Ancak, bu tür silahlar Rusya topraklarına saldırmak için kullanılırsa yanıt çok ciddi, hatta ezici olacaktır. Bunu iyice düşünsünler" ifadesini kullandı. "Tomahawk füzeleri teslimatı" ifadesinin Rusya topraklarının derinliklerine saldırı girişimleri anlamına geldiğini kaydeden Rus Sözcü, "Bence açıklama o kadar açık ve kapsamlıydı ki, açıklığa kavuşturulacak bir şey yok" dedi.

Kremlin sözcüsü Peskov: Putin-Trump zirvesi belirsizliğini koruyor

İYİ ŞANS DİLEDİ

Peskov, Rusya'ya yönelik yaptırımların ekonomiye bir etkisinin olmadığını ifade eden Putin'e yanıt veren 'ın, "Böyle düşündüğüne sevindim. Altı ay sonra göreceğiz" ifadelerine ilişkin soruyu da yanıtladı. Rus Sözcü Peskov, "Altı ay içinde neler olacak göreceğiz. İyi şanslar. Şu anda olanları görüyoruz, bir yıl önce de iki yıl önce de olanları görüyoruz. 6 ay içinde de bir yıl sonra da ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Kremlin sözcüsü Peskov: Putin-Trump zirvesi belirsizliğini koruyor

HENÜZ BİR ANLAŞMAYA VARILAMADI

Peskov, Putin ve Trump'ın görüşmesinin verimli olabilmesi için devlet başkanları tarafından belirlenen görevlerin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio düzeyinde tamamlanması gerektiğini belirtti. Budapeşte'de yapılması planlanan Putin-Trump görüşmesinin tarihi konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığı için iptal edilmediğini kaydeden Peskov, "Öncelikle, hiç kimse zirve tarihine ilişkin öneride bulunmadı, kimse bu tarihler konusunda anlaşmadı. Bu nedenle, anlaşmaların olmadığı şeyi iptal etmek karmakarışık bir durum. Ne Trump ne de Putin zaman kaybetmek istemiyorlar, sırf toplantı yapmak için bir araya gelmek istemiyorlar" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bitcoin yatırımcıları dikkat! 14 yıl sonra uyanan cüzdan
Altın almak için bu rakamı bekleyin! İslam Memiş yatırımcılara tüyo
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#abd
#putin
#trump
#yaptırımlar
#Tomahawk Füzeleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.