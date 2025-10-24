Kremlin sözcüsü Peskov: Putin-Trump zirvesi belirsizliğini koruyor

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ukrayna'nın Tomahawk gibi istediğini hatırlatan Peskov, ABD'nin bu füzelerin Rusya'ya karşı kullanılmasına itiraz etmeyeceği yönündeki haberlerin ardından Vladimir Putin'in uyarısını dile getirdi. Putin'in "Bu bir tırmanma girişimidir" ifadesini hatırlatan Peskov, "Ancak, bu tür silahlar Rusya topraklarına saldırmak için kullanılırsa yanıt çok ciddi, hatta ezici olacaktır. Bunu iyice düşünsünler" ifadesini kullandı. "Tomahawk füzeleri teslimatı" ifadesinin Rusya topraklarının derinliklerine saldırı girişimleri anlamına geldiğini kaydeden Rus Sözcü, "Bence açıklama o kadar açık ve kapsamlıydı ki, açıklığa kavuşturulacak bir şey yok" dedi.

İYİ ŞANS DİLEDİ

Peskov, Rusya'ya yönelik yaptırımların ekonomiye bir etkisinin olmadığını ifade eden Putin'e yanıt veren Trump'ın, "Böyle düşündüğüne sevindim. Altı ay sonra göreceğiz" ifadelerine ilişkin soruyu da yanıtladı. Rus Sözcü Peskov, "Altı ay içinde neler olacak göreceğiz. İyi şanslar. Şu anda olanları görüyoruz, bir yıl önce de iki yıl önce de olanları görüyoruz. 6 ay içinde de bir yıl sonra da ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

HENÜZ BİR ANLAŞMAYA VARILAMADI

Peskov, Putin ve Trump'ın görüşmesinin verimli olabilmesi için devlet başkanları tarafından belirlenen görevlerin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio düzeyinde tamamlanması gerektiğini belirtti. Budapeşte'de yapılması planlanan Putin-Trump görüşmesinin tarihi konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığı için iptal edilmediğini kaydeden Peskov, "Öncelikle, hiç kimse zirve tarihine ilişkin öneride bulunmadı, kimse bu tarihler konusunda anlaşmadı. Bu nedenle, anlaşmaların olmadığı şeyi iptal etmek karmakarışık bir durum. Ne Trump ne de Putin zaman kaybetmek istemiyorlar, sırf toplantı yapmak için bir araya gelmek istemiyorlar" dedi.