20°
 Bengü Sarıkuş

Bitcoin yatırımcıları dikkat! 14 yıl sonra uyanan cüzdan

Kripto piyasasında dalgalanma devam ediyor. Lider kripto para biri Bitcoin güne 111.400 dolar seviyesinden başlarken, Ethereum 3.982 dolardan fiyatlanıyor. Kripto piyasasının büyüklüğü ise 3,84 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Bir madenciye ait ve 4.000 BTC bulunduran Bitcoin cüzdanı, 14 yılın ardından ilk kez hareket etti. Yatırımcılar gelişmeleri merakla takip ediyor. İşte detaylar...

24.10.2025
12:25
24.10.2025
12:31

ABD ve Çin liderlerinin 30 Ekim’de bir araya geleceklerinin açıklanması, ticaret kaynaklı endişeleri hafifletirken, kripto para piyasasında toparlanma eğilimi devam ediyor. Küresel yatırımcıların odağında bugün açıklanacak eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi yer alıyor. Analistler, enflasyonun aylık bazda yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bu rakam, ’in faiz politikası kararlarını şekillendirmede kritik öneme sahip olacak.

Bitcoin yatırımcıları dikkat! 14 yıl sonra uyanan cüzdan

CoinTR'nin analizine göre bugün kripto para piyasasının toplam değeri 3,84 trilyon dolar seviyesine yükselirken, güne 111.400 dolardan başladı. 3.982 dolardan işlem görürken, 2,44 dolardan, Solana ise 193,27 dolardan fiyatlanıyor. Dün Bitcoin ETF’leri toplam 20,33 milyon dolarlık giriş kaydederken, Ethereum ETF’lerinden 128 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

Bitcoin yatırımcıları dikkat! 14 yıl sonra uyanan cüzdan

ESKİ MADENCİ CÜZDANI 14 YIL SONRA AKTİF HALE GELDİ

Bir madenciye ait ve 4.000 BTC bulunduran Bitcoin cüzdanı, 14 yılın ardından ilk kez hareket etti. Onchain analiz platformu Lookonchain’in, Arkham verilerine dayandırdığı açıklamaya göre “18eY9…6EfyM” adlı cüzdan, perşembe günü işaretsiz bir başka adrese yaklaşık 150 BTC (yaklaşık 16,6 milyon dolar değerinde) transfer etti. Lookonchain, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Bu 4.000 BTC, 2009’da kazıldı ve 2011’de 18eY9o cüzdanında konsolide edildi” ifadelerine yer verdi.

Bitcoin yatırımcıları dikkat! 14 yıl sonra uyanan cüzdan

Bu yılın başındaki piyasa rallisinden bu yana, eski Bitcoin cüzdanlarında dikkat çekici bir hareketlilik gözlemleniyor. Temmuz ayında “Satoshi dönemi” olarak anılan döneme ait bir balina, o tarihte 9 milyar doların üzerinde değere sahip 80.000 BTC’yi Galaxy Digital aracılığıyla satmıştı. Geçtiğimiz ay da uzun süredir hareketsiz kalan birkaç balina cüzdanı, milyonlarca dolar değerinde Bitcoin transferiyle yeniden aktif hale gelmişti.

Bitcoin yatırımcıları dikkat! 14 yıl sonra uyanan cüzdan

BİTCOİN (BTC)

Bitcoin, güne 111.400 dolar seviyesinden başladı. Fiyat, son günlerde test edilen 111.500 dolar direncine oldukça yakın seyrediyor. verileri öncesi işlem hacmi sınırlı kalsa da alıcıların temkinli biçimde piyasada kaldığı görülüyor. 111.500 dolar seviyesi kritik direnç konumunu korurken, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 112.800–114.000 bandına doğru yükseliş ivmesi güç kazanabilir. Aksi halde, 110.500–109.800 aralığına doğru kısa vadeli düzeltme riski artabilir. Genel görünüm, fiyat 110.000 dolar üzerinde kaldığı sürece toparlanma potansiyelinin sürdüğüne işaret ediyor. Ancak TÜFE verisi öncesi volatilite artışı göz ardı edilmemeli.

Bitcoin yatırımcıları dikkat! 14 yıl sonra uyanan cüzdan

ETHEREUM (ETH)

Ethereum, 3.982 dolar seviyesinden işlem görerek yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Fiyatın 3.950–4.000 bandına ulaşması, kısa vadeli momentumun korunduğunu gösteriyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4.050–4.120 aralığına doğru yeni bir yükseliş dalgası görülebilir. Olası geri çekilmelerde 3.950–3.900 bandı ilk destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda satış baskısı 3.850 seviyesine kadar sürebilir. Genel olarak, 3.950 üzerinde kalıcılık Ethereum’daki pozitif görünümü destekliyor.

Bitcoin yatırımcıları dikkat! 14 yıl sonra uyanan cüzdan

RİPPLE (XRP)

XRP, 2,44 dolar seviyesinden işlem görerek yatay seyrini sürdürüyor. Fiyatın 2,40–2,42 bandı üzerinde tutunması, kısa vadede dengeli görünümün korunduğuna işaret ediyor. Yukarı yönlü denemelerde ilk direnç 2,45–2,47, ardından 2,50–2,52 bandı olarak izleniyor. 2,45 dolar üzerinde kapanışlar, XRP’nin toparlanma eğilimini güçlendirebilir. Buna karşın, 2,40 doların altına inilmesi, fiyatın 2,35–2,37 aralığına doğru geri çekilme riskini artırabilir. Genel görünüm, fiyat 2,40 üzerinde kaldığı sürece sınırlı toparlanma potansiyelinin devam ettiğini gösteriyor.

