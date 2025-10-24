Dolar 52 haftanın rekorunu kırdı! En yüksek rakam görüldü

ABD ve Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu sinyaller dolar endeksini yukarı taşıdı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününde yeni zirvesine ulaşarak 42,19 seviyesini gördü. Kur, günün ilk bölümünde 42,05 civarında yatay seyir izliyor.

Dün yüzde 0,2 yükselişle 42,05’ten kapanan dolar/TL, bu sabah 09.25 itibarıyla 42,0570 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 48,85, sterlin/TL ise 56,07 seviyelerinde seyretti.

52 hafta önce 34,04 olan Dolar/ TL kuru, bugün 42,19 lirayı görerek yeni bir rekor denemesi yaptı.