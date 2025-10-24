Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Dolar 52 haftanın rekorunu kırdı! En yüksek rakam görüldü

Küresel piyasalarda hakim olan ABD - Çin görüşme trafiği dolara yaradı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününde yeni zirvesine ulaşarak 42,19 seviyesini gördü. Bu rakam doların 52 haftadır gördüğü en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

24.10.2025
24.10.2025
ve arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu sinyaller dolar endeksini yukarı taşıdı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününde yeni zirvesine ulaşarak 42,19 seviyesini gördü. Kur, günün ilk bölümünde 42,05 civarında yatay seyir izliyor.

Dolar 52 haftanın rekorunu kırdı! En yüksek rakam görüldü

Dün yüzde 0,2 yükselişle 42,05’ten kapanan dolar/TL, bu sabah 09.25 itibarıyla 42,0570 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 48,85, sterlin/TL ise 56,07 seviyelerinde seyretti.

52 hafta önce 34,04 olan Dolar/ TL kuru, bugün 42,19 lirayı görerek yeni bir denemesi yaptı.

Yatırımcısına yüzde 95 kazandırdı! İşte borsanın şampiyon futbol kulübü
Altın almak için bu rakamı bekleyin! İslam Memiş yatırımcılara tüyo
