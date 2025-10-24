Menü Kapat
Hava Durumu
20°
Yatırımcısına yüzde 95 kazandırdı! İşte borsanın şampiyon futbol kulübü

Ekim 24, 2025 11:43
1
futbol kulübü borsa

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin borsa performanslarında yılın 9 ayında yön arayışı hakimken, Bir futbol kulübü yüzde 95'lik getiri ile dikkat çeken bir performans sergiledi.

 

2
Futbol kulüplerinin borsa performansları

Futbol kulüplerinin borsa performansları ocak-eylül döneminde karışık bir seyir izledi. Yılın 9 ayında yatırımcısına, Portekiz ekipleri Benfica yüzde 95, Porto yüzde 25,5, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 11,5, İskoç ekibi Celtic yüzde 4,5, diğer Portekiz ekibi Sporting CP yüzde 4,4 kazandırdı.
 

3
Benfica

Portekizli futbol kulübü Benfica'nın hisselerinde, yılın 9 ayında sert yükseliş görüldü. Bu sene ABD merkezli yatırım fonu Lenore Sports Partners, eski Başkan Luis Filipe Vieira'ya ait yüzde 3,28'lik Benfica hissesini açık artırma yoluyla satın aldı. Bu işlemle birlikte fonun kulüpteki toplam ortaklık payı yüzde 5,24'e ulaştı.
 

4
Portekiz takımı Porto

Portekiz takımı Porto ile İskoç takımı Celtic'in de lig performansları hisse senedi piyasalarına yansıdı. Porto, halihazırda Portekiz liginin lideri konumundayken, Celtic de İskoçya Premiership'te geçen sezon üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmişti.
 

5
MANCHESTER UNİTED YATIRIMCISINI ÜZDÜ

MANCHESTER UNİTED YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Yatırımcısına yılın 9 ayında, Hollanda ekibi Ajax yüzde 0,4, İtalyan ekipleri Lazio yüzde 5,4, Juventus yüzde 9,8 ve İngiliz ekibi Manchester United yüzde 12,7 kaybettirdi.
 

6
ajax

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) mücadele eden Ajax şampiyonluktan uzak bir performans sergiliyor.

 

7
Lazio

Lazio, 2024-2025 sezonunu hedeflerinin gerisinde tamamlayarak 2025-2026 sezonu için Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edemedi. Bu durumda, kulübün Serie A'daki son maçlarında aldığı başarısız sonuçlar etkili oldu.

8

Avrupa arenasında yer almaması nedeniyle yayın ve sponsorluk gelirlerinde düşüş yaşanabileceği beklentisi Lazio yatırımcısında endişeye yol açtı.
 

9
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United da şampiyonluktan uzak bir performans sergiliyor. Manchester United'ın finansal sonuçlarının kötü gelmesi de hisse performansını olumsuz etkiledi.
 

10
halka açık 8 futbol kulübünün hisselerinin 2025'in 9 ayındaki performansları

Bu gelişmelerle birlikte dünyanın önde gelen halka açık 8 futbol kulübünün hisselerinin 2025'in 9 ayındaki performansları şöyle:

Şirket    2025 9 ay (yüzde)
Benfica    +95
Porto    +25,5
Borussia Dortmund    +11,5
Celtic    +4,5
Sporting CP    +4,4
Ajax    -0,4
Lazio    -5,4
Juventus    -9,8
Manchester United    -12,7

 

