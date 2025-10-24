Hamas Gazze'de yönetimi bırakıyor mu: Ulusal diyaloga giriyoruz

İsrail ile Hamas arasında süren ateşkes sürecinde Hamas'ın Gazze Şeridi'nin yönetimi konusunda bağımsız uzmanlar komitesinin yönetimini kabul ettiği öne sürüldü.

AFP haber ajansının haberine göre, Hamas dahil olmak üzere Filistinli gruplar, Gazze'de yönetiminin bağımsız bir uzmanlar komitesine geçici olarak devrini kabul etti.

Öte yandan Hamas, ateşkes sürecine ve Gazze Şeridi’nde kalıcı barışın sağlanmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Örgüt Sözcüsü Hazem Kasım, anlaşmaya bağlı kalmaktaki kararlılıklarını yeniden teyit etti.

"SAVAŞ SONA ERDİ"

Açıklamada, "Hamas anlaşmanın başarıyla sonuçlanması ve sahada uygulanması için son derece istekli" ifadelerini kullandı. Kasım, Hamas’ın İsrail ile arasındaki görüşmelere arabuluculuk eden Mısır, Katar ve Türkiye’den açık garantiler ve ABD’den doğrudan teyitler aldıklarını belirterek savaşın fiilen sona erdiğini aktardı. Açıklamada, barış anlaşması şartlarının uygulanmasının da savaşın sonlandırılmasını temsil edeceği belirtildi.

ABD'NİN BATI ŞERİA TEPKİSİNE ÖVGÜ

Kasım ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail meclisinde alınan Batı Şeria’nın ilhakına ilişkin karara dair açıklamalarını da övdü. Hazem Kasım, ABD Başkanı’nın açıklamalarını barış anlaşmasının lehine olarak nitelendirdi ve ABD’nin ilhakı reddeden tutumunu "olumlu" olarak yorumladı.

"ZAMAN, ULUSAL ÇIKARLARI ÖNCELİKLENDİRME ZAMANI"

Hamas Sözcüsü savaş sonrasında Gazze’nin yönetimiyle ilgili tüm sorunların çözümünün Filistin ulusal uzlaşısına bağlı olduğunu belirterek, Filistin Yönetimi’nin "göz ardı edilemeyecek Filistin yapılarından biri" olduğunu vurguladı. Kasım, "Tüm Filistin güçlerine uzattığımız ellerle ve açık bir yürekle Filistin ulusal diyaloguna giriyoruz. Zaman, ulusal uzlaşma zamanıdır, dar partizan çıkarlar yerine ulusal çıkarları önceliklendirme zamanıdır" dedi.

"GELİNEN AŞAMA TÜM FİLİSTİN HALKI İÇİN GEÇERLİ"

Hazem Kasım, gelinen aşamanın, "Sadece Hamas için değil, Gazze ve Batı Şeria’daki tüm Filistin halkı için" tehlikeli olduğunu belirterek, bu durumun zorluklarla yüzleşmek için işbirliğini gerekli kıldığını ifade etti. Hamas yetkilisi aynı zamanda, anlaşmanın ilk aşamasını oluşturan İsrailli ölü ve canlı rehinelerin İsrail’e tesliminin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, kalan cenazelerin teslim edilmesi için de çalışmaların sürdüğünü aktardı.

İSRAİL'E BASKI YAPILMASI ÇAĞRISI

Kasım, İsrail’e anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için baskı uygulanması çağrısında da bulundu. Açıklamada, İsrail’in bölgeye yönelik saldırılarının sonlandırılması, Gazze Şeridi’ndeki kuşatmanın kaldırılması ve bölgeye acil ve yeterli insani yardım malzemesi ile gıda girişine izin verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Hamas Sözcüsü ayrıca, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail’in birçok ihlal gerçekleştirdiğini belirtti. Sözcü, İsrail’in yaklaşık 90 Filistinlinin öldürülmesinden, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın kapatılmasından ve bölgeye yeterli yardımın girişinin engellenmesinden sorumlu olduğunu bildirdi. Hamas Sözcüsü, "İsrail’in açıklamaları başka şey bir şey, sahadaki gerçek tamamen başka bir şey" ifadelerini kullandı.

Kasım, İsrail’in insani yardım faaliyetlerini siyasi şantaj amacıyla kullanabileceği konusunda uyarıda bulunarak, "İşgalin uzun yıllar süren abluka döneminde uyguladığı aç bırakma politikalarının yeniden yaşanmasını önlemek için ciddi adımlar atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.