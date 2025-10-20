Trump'tan Hamas'a gözdağı: İsrail 2 dakika içinde oraya girebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’yi Beyaz Saray’da ağırlarken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİRAZ ŞANS VERECEĞİZ"

İsrail ve Hamas arasında ateşkese rağmen yükselen tansiyona değinen Trump "İsrail iki dakika içinde oraya girebilir. Ona oraya gitmesini istersem, ona ‘Oraya git ve durumu hallet’ diyebilirim. Ama şu anda bunu söylemedik. Biraz şans vereceğiz ve umarım şiddet biraz azalır" dedi.

"ORTADAN KALDIRILACAKLAR"

Hamas ile bir anlaşma yaptıklarını söyleyen Trump "İyi davranacaklar, düzgün olacaklar, nazik olacaklar. Eğer olmazlarsa, gitmek zorunda kalırsak onları ortadan kaldıracağız. Ortadan kaldırılacaklar ve bunun farkındalar." ifadelerini kullandı.

"ÇİN'İ BAŞKA BİRÇOK ŞEYLE DE TEHDİT EDEBİLİRİM"

Kısa süre önce Çin'e yüzde 100 ek gümrük vergisi getiren Trump, bu konuya da değinerek Çin Devlet Başkanı Şi ile Güney Kore'de bir araya geleceğini ve neler yapabileceklerine bakacaklarını ifade etti.

Trump, "Güney Kore'den ayrıldığımızda, bu yanlış olabilir ama, çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum. İkimiz de mutlu olacağız." dedi.

Bir anlaşma sağlanamaması halinde Çin'e 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını yineleyen Trump, "Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim, ama onları ayrıca başka birçok şeyle de tehdit edebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar." diye konuştu.

Trump, Çin'e davet edildiğini de belirterek, gelecek yılın başlarında bu ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını dile getirdi.