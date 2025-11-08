İsrail, Mısır sınırını kapattı: Ortadoğu'da tansiyon tarihi zirvede!

İsrail Ordu Radyosu, Savunma Bakanı Katz’ın kararıyla birlikte “insansız hava araçlarıyla (İHA) silah kaçakçılığı iddiasının terör tehdidi olarak sınıflandırıldığını” duyurdu. İsrail ordusu son aylarda defalarca, kaynağı ve alıcısı açıklanmayan bu tür kaçakçılık girişimlerini engellediğini iddia etmişti.

Bu iddialar, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iki yıl önce Mısır’ı “sınırdan silah kaçakçılığı yapmakla” suçlamasının ardından yeniden gündeme gelirken, Mısır bu suçlamaları defalarca “asılsız” olarak nitelendirmişti.

KARARIN ARKASINDAKİ 5 NEDEN

AA’ya konuşan Mısırlı askeri ve güvenlik uzmanları, gergin atmosferde atılan bu yeni adımın arkasında 5 temel neden bulunduğunu değerlendirdi. Bu nedenler arasında; “Kahire’ye baskı uygulamak”, “İsrail kamuoyunu yönlendirmek”, “aşırı sağı yatıştırmak”, “seçim hesapları yapmak” ve “Gazze’de yeni oldubitti yaratmak” gibi siyasi ve stratejik unsurlar öne çıkıyor.

UZMAN YORUMU: "ÇATIŞMAYA DÖNÜŞMEZ"

Mısırlı uzmanlar, kararın Mısır tarafından temkinli bir bekleyişle karşılanacağını ve bir çatışmaya dönüşmeyeceğini belirtti. Arap Kalkınma ve Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkanı Tuğgeneral Semir Ragıp, “İsrail’in herhangi bir adımı, 1979 Barış Anlaşması’nın güvenlik ekini aşmamalıdır, aksi halde bu durum ihlal olarak değerlendirilecektir” dedi.

Mısır Askeri Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Tarık Fehmi ise Mısır’ın gerginliği artırmak istemediğini ve önceliğinin Gazze ateşkes anlaşması çerçevesindeki güvenlik düzenlemelerini uygulamak olduğunu belirtti. Fehmi, kararın aynı zamanda “Gazze’nin bölünmüşlüğünü pekiştirerek fiili bir durum yaratma çabası” olduğunu sözlerine ekledi.