16°
İsrail, Mısır sınırını kapattı: Ortadoğu'da tansiyon tarihi zirvede!

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, insansız hava araçlarıyla silah kaçakçılığı iddialarını gerekçe göstererek Mısır sınırına bitişik bölgeyi “kapalı askeri bölge” ilan etti. Bu tek taraflı karar, iki yılı aşkın süredir devam eden Gazze Savaşı nedeniyle zaten gergin olan Mısır-İsrail ilişkilerinde krize neden oldu.

İsrail, Mısır sınırını kapattı: Ortadoğu'da tansiyon tarihi zirvede!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 02:00
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 02:00

Ordu Radyosu, Savunma Bakanı Katz’ın kararıyla birlikte “insansız hava araçlarıyla () iddiasının terör tehdidi olarak sınıflandırıldığını” duyurdu. İsrail ordusu son aylarda defalarca, kaynağı ve alıcısı açıklanmayan bu tür kaçakçılık girişimlerini engellediğini iddia etmişti.

İsrail, Mısır sınırını kapattı: Ortadoğu'da tansiyon tarihi zirvede!

Bu iddialar, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iki yıl önce ’ı “sınırdan silah kaçakçılığı yapmakla” suçlamasının ardından yeniden gündeme gelirken, Mısır bu suçlamaları defalarca “asılsız” olarak nitelendirmişti.

KARARIN ARKASINDAKİ 5 NEDEN

AA’ya konuşan Mısırlı askeri ve güvenlik uzmanları, gergin atmosferde atılan bu yeni adımın arkasında 5 temel neden bulunduğunu değerlendirdi. Bu nedenler arasında; “Kahire’ye baskı uygulamak”, “İsrail kamuoyunu yönlendirmek”, “aşırı sağı yatıştırmak”, “seçim hesapları yapmak” ve ’de yeni oldubitti yaratmak” gibi siyasi ve stratejik unsurlar öne çıkıyor.

İsrail, Mısır sınırını kapattı: Ortadoğu'da tansiyon tarihi zirvede!

UZMAN YORUMU: "ÇATIŞMAYA DÖNÜŞMEZ"

Mısırlı uzmanlar, kararın Mısır tarafından temkinli bir bekleyişle karşılanacağını ve bir çatışmaya dönüşmeyeceğini belirtti. Arap Kalkınma ve Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkanı Tuğgeneral Semir Ragıp, “İsrail’in herhangi bir adımı, 1979 ’nın güvenlik ekini aşmamalıdır, aksi halde bu durum ihlal olarak değerlendirilecektir” dedi.

İsrail, Mısır sınırını kapattı: Ortadoğu'da tansiyon tarihi zirvede!

Mısır Askeri Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Tarık Fehmi ise Mısır’ın gerginliği artırmak istemediğini ve önceliğinin Gazze ateşkes anlaşması çerçevesindeki güvenlik düzenlemelerini uygulamak olduğunu belirtti. Fehmi, kararın aynı zamanda “Gazze’nin bölünmüşlüğünü pekiştirerek fiili bir durum yaratma çabası” olduğunu sözlerine ekledi.

