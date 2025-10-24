Batı Şeria'da zeytin hasadında İsraillilerin saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, son günlerde El Halil kentinin Siir beldesinde tarım arazilerine giden yolları "askeri kapalı bölge" olduğu gerekçesiyle kapattı. Filistinli çiftçilerin yaklaşmasını engellemek için tarlaların etrafına Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler konuşlandırıldı. Hedef alınan Siir Vadisi bölgesindeki yaklaşık 500 dönüm büyüklüğündeki söz konusu arazilerde, Filistinlilerin başlıca geçim kaynaklarından binlerce yıllık zeytin ağaçları bulunuyor.

ASKERİ KAPALI BÖLGE

Bölge sakini çiftçilerden Muhammed Tarva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekim 2023’ten bu yana, arazilerimiz yerleşimlere yakın olduğu gerekçesiyle topraklarımıza ulaşmamız yasaklanıyor. Bölgedeki zeytin ağaçlarının yaklaşık yüzde 90’ı ya yakıldı ya da meyveleri yerleşimciler tarafından çalındı." dedi.

İsrail ordusunun koruması altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ordunun “askeri kapalı bölge” ilan ettiği arazilere Filistinli çiftçilerin ulaşmasını engellediğini aktaran Tarva, çiftçilerin ürünlerinin "gözlerinin önünde" yağmalandığını izlediğini ancak hiçbir şey yapamadıklarını anlattı.

TOPRAKLARI GASBEDİLDİ

Filistinli çiftçi Usame Ceradat da arazisine girmeyi denediğini ancak başaramadığını belirterek, "Sabah saatlerinden beri arazilerimize girmeye çalışıyoruz ama Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler bizi engelledi. Ardından ordu geldi ve bizi araziden çıkardı. Bölgeye herhangi bir çiftçi yaklaşırsa Filistin topraklarını gasbeden İsraillliler tarafından saldırıya uğruyor." diye konuştu.

3 YILDIR DEVAM EDİYOR

Çiftçi Yusuf Şellalde ise zeytin ağaçlarının bulunduğu arazilerine girmelerine yönelik yasakların 3 yıldır devam ettiğini söyledi. Şallalde, "Her hasat mevsimi 'askeri kapalı bölge' gerekçesiyle arazilerimize girmemiz engelleniyor. Bugün arazimize vardık ve hemen Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler araziye geldi. Ardından ordu müdahale ederek bizi çıkardı." dedi.

Şellalde, İsrail ordusunun saldırgan fanatik Yahudileri engellemek yerine aksine onlara koruma sağladığını ve toprağın gerçek sahiplerini kovduğunu dile getirdi. Yaklaşık 200 dönüm zeytinlik araziye sahip olan Şellade ve ailesi, bu arazilere ulaşamadıklarını belirterek, İsraillilerin saldırılarının durdurulması için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

AB TEMSİLCİSİ: "FİLİSTİN TOPRAKLARINI GASBEDEN İSRAİLLİLERİN ZEYTİN HASADINA MÜDAHALESİ KABUL EDİLEMEZ"

Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilcisi Alexandre Stutzmann, AA'ya yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarının "derhal durdurulması gerektiğini ve kabul edilemez olduğunu" söyledi.

İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları yüzünden zeytin hasadı yapmakta zorlanan Filistinlilere destek için Batı Şeria’da düzenlenen zeytin hasadı etkinliğine katılan Stutzmann, “Bu etkinliğe katılmaktaki amacımız öncelikle Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına maruz kalan Filistinli çiftçilere doğrudan destek mesajı vermektir.” dedi.

Stutzmann ayrıca, AB'nin "saldırgan yerleşimcilere, yaptırım uygulamak için bir dizi önlem aldığını" hatırlattı.

SADECE EKİM AYINDA 158 SALDIRI DÜZENLENDİ

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zeytin hasadı mevsiminin başladığı ekim ayının başından bu yana zeytin toplayan Filistinlilere karşı 158 saldırı düzenlediğini kaydetti.

Saldırıların ağır fiziksel şiddet, gözaltı kampanyaları, hareket kısıtlamaları, erişim engellemeleri, her türlü tehdit ve korkutma eylemleri ve doğrudan ateş açmayı içerdiğini aktaran Şaban, en çok etkilenen bölgelerin 56 saldırıyla Nablus, 51'le Ramallah ve 15 saldırıyla El-Halil olduğunu paylaştı.

Batı Şeria'daki 36 saldırının nerede düzenlendiğine ilişkin bilgi vermeyen Şaban, hasat mevsiminde zeytin toplayan çiftçilere karşı 57 hareket kısıtlaması ve korkutma, 22 fiziksel saldırı ve darp vakasının kaydedildiğini aktardı. Şaban, mevsimin başından bu yana zeytinlik arazilere yönelik saldırıların sonucunda toplam 795 zeytin ağacının tahrip edildiğini ifade etti.