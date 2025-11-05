Menü Kapat
YouTube'dan Filistin belgesellerine sansür! İsrail'in suçlarını gösteren videolar silindi

YouTube, Filistin'deki insan hakları ihlallerini belgeleyen Al-Haq, Al Mezan ve Filistin İnsan Hakları Merkezi'ne ait üç önemli hesabını, ABD hükümetinin yaptırımları gerekçesiyle sessizce sildi. 700'den fazla video yok oldu.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 17:43

, ve 'daki operasyonlarına dair insan hakları ihlallerini belgeleyen Filistinli üç önde gelen grubun hesaplarını sessiz sedasız sildi. Silinen hesaplarla birlikte binlerce saatlik görüntü ve belge içeren arşivler de yok oldu.

Gazze'de yaşanan soykırımdan sağ çıkan annelerin hikayelerini anlatan bir belgesel, İsrail'in Filistinli-Amerikalı bir gazetecinin öldürülmesindeki rolünü ortaya çıkaran bir video araştırması ve Batı Şeria'daki evlerin yıkımını gösteren bir başka video...

The Intercept'in haberine göre, bütün bu görüntüler, ekim ayı başlarında YouTube tarafından sitenin arşivinden silindi. Silinen hesaplar arasında Al-Haq, Al Mezan İnsan Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Merkezi olmak üzere önde gelen üç insan hakları grubu bulunuyor.

YouTube'dan Filistin belgesellerine sansür! İsrail'in suçlarını gösteren videolar silindi

ABD BASKISINA YOUTUBE BOYUN EĞDİ

YouTube'un bu kararı ABD hükümetinin baskısıyla aldığı belirtiliyor. ABD'nin, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarını örtbas etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Silinen hesaplar, İsrail hükümetinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini gösteren eylemleri belgeleyen onlarca saatlik görüntülere ev sahipliği yapıyordu. Bunlara Filistinli sivillerin öldürülmesi de dahil.

YouTube'dan Filistin belgesellerine sansür! İsrail'in suçlarını gösteren videolar silindi

SAVAŞ SUÇU BELGELERİ SİLİNDİ

YouTube'un tavrına tepki gösteren Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi (DAWN) İcra Direktörü Sarah Leah Whitson, platformun "baskıya bu kadar az direnç göstermesine şok olduğunu" dile getirdi. Whitson, Filistinli insan hakları kuruluşlarına yönelik sansürün "hayal kırıklığı ve şaşırtıcı" olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçlarından dolayı tutuklama kararı çıkarmasından sonra, Trump yönetimi İsrail'in eylemlerini savunma çabalarını hızlandırmıştı.

Yönetim, ICC yetkililerine yaptırım uygulayarak mahkeme ile çalışan kişi ve kuruluşları hedef almıştı.

Anayasal Haklar Merkezi'nden (CCR) Kıdemli Avukat Katherine Gallagher, "YouTube'un, insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına dair kanıtları silmesi skandal bir durum" değerlendirmesini yaptı.

YouTube'dan Filistin belgesellerine sansür! İsrail'in suçlarını gösteren videolar silindi

700'DEN FAZLA VİDEO YOK OLDU

The Intercept'in sayımına göre, üç insan hakları grubunun hesaplarının kapatılması toplamda 700'den fazla videonun silinmesi anlamına geliyor.

Silinenler arasında, Amerikalı gazeteci Shireen Abu Akleh'in İsrail tarafından öldürülmesine dair analizler gibi araştırmalar ve İsrail güçleri tarafından işkence gören Filistinlilerin ifadeleri bulunuyor. Ayrıca bir plajda İsrail saldırısında hayatını kaybeden çocuklarla ilgili "The Beach" adlı belgesel bile kaldırıldı.

Bazı videolar, Internet Archive'in Wayback Machine hizmeti veya Facebook ve Vimeo gibi alternatif platformlardaki kopyalar aracılığıyla hâlâ erişilebilir durumda. Silme işlemi yalnızca kuruluşların resmi kanallarını etkiledi; kâr amacı gütmeyen kuruluşlarca üretilen ancak alternatif YouTube kanallarında barındırılan videolar aktif kalmaya devam ediyor.

YouTube'dan Filistin belgesellerine sansür! İsrail'in suçlarını gösteren videolar silindi

YOUTUBE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Google'a ait YouTube, söz konusu grupların hesaplarını, yapılan inceleme sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı yaptırımlarının doğrudan bir sonucu olarak sildiğini The Intercept'e doğruladı.

YouTube sözcüsü Boot Bullwinkle, konuya dair yaptığı açıklamada "Google, geçerli yaptırım ve ticaret uyumu yasalarına uymaya kararlıdır" ifadesini kullandı.

