16°
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Dünyanın ilk ev tipi robot köpeği satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Dobot, 1.053 dolar fiyatla dünyanın ilk ev tipi akıllı robotu olan Rover X1 modelini piyasaya sürdü. Otonom hareket edebilen ve hibrit tekerlek-bacak tasarımı sayesinde farklı zeminlerde ilerleyebilen Rover X1, kullanıcılara günlük işlerinde yardımcı görevi görecek.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.11.2025
16:39
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
16:39

Çinli Dobot şirketi, dünyanın ilk ev tipi akıllı robotu olarak nitelendirdiği Rover X1 modelini piyasaya sürdü. 7 bin 499 yuan (yaklaşık 1.053 dolar) fiyat etiketiyle gelen cihaz; evde devriye gezme, çocuklara kodlama öğretme, sahibini takip etme ve market poşetlerini taşıma gibi farklı görevleri yerine getirebilen bir asistan olarak tasarlandı.

Dünyanın ilk ev tipi robot köpeği satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

ROVER X1 ROBOTUNUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Rover X1, çift görüşlü takip sistemi sayesinde çok yönlü algılama yeteneğine sahip. Söz konusu yapı, robotun çevresini sürekli olarak haritalandırıp analiz etmesini sağlıyor ve manuel komutlara bağlı kalmadan otonom kararlar vermesine olanak tanıyor.

Dünyanın ilk ev tipi robot köpeği satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Hibrit tekerlek ve bacak tasarımı ile donatılan robot, küçük eğimleri tırmanabiliyor, çim üzerinde hareket edebiliyor ve parke zeminlerde rahatça ilerleyebiliyor. Ayrıca üzerine konulan yükleri taşıyabilme becerisine de sahip.

Dünyanın ilk ev tipi robot köpeği satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Dobot, Rover X1'i bir "oyuncak" yerine çok amaçlı bir platform olarak konumlandırıyor. Kullanıcılar, robotun sırtına kamera yerleştirerek otonom çekim yapmasını sağlayabiliyor, telefonlarına gerçek zamanlı görüntü akışı yaparak evin güvenliğini kontrol edebiliyor veya programlanabilir bir öğrenme aracına dönüştürebiliyor.

Dünyanın ilk ev tipi robot köpeği satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

, aynı zamanda duygusal bir arkadaş işlevi de görebiliyor. Cihaz, sesli komutları dinleyebiliyor, sahibini evin içinde takip edebiliyor, çeşitli ışıklandırmalarla kendini ifade ediyor ve sırt çantası ya da su şişesi gibi ufak eşyaları taşıyabiliyor.

Rover X1 modelinin detaylı teknik özellikleri ve resmi ürün sayfası henüz yayınlanmadı.

