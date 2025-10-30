Neo Robot Türkiye ön sipariş satışı var mı? Fiyatı açıklandı

Ev tipi insansı robotlar artık bilim kurgu filmlerinden çıkıp günlük yaşama giriyor. 1X firmasının geliştirdiği NEO modeli, evlerde kullanılmak üzere tasarlanan ilk insansı robot olarak dikkat çekiyor.

NEO ROBOT KİMİN?

NEO, Norveç merkezli 1X Technologies firması tarafından geliştirilen bir insansı robot modelidir. Şirketin CEO’su ve kurucusu Bernt Bornich, NEO’nun piyasaya çıkışıyla birlikte insansı robotların artık laboratuvarlardan çıkıp gerçek bir tüketici ürünü haline geldiğini belirtti. 1X, bu modelle birlikte robotik alanında yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

Firma, NEO’yu ev tipi kullanım için geliştirilen ilk insansı robot olarak tanıttı. Ev ortamında görev yapabilecek, kullanıcılarla etkileşim kurabilecek ve günlük işleri devralabilecek şekilde tasarlanan NEO, 1X’in kendi geliştirdiği özel yapay zekâ altyapısıyla çalışıyor.

NEO ROBOT FİYAT

NEO robotun ön sipariş fiyatı 20 bin dolar olarak açıklandı. Bu da yaklaşık 839 bin TL’ye denk geliyor. Bunun yanı sıra, kullanıcıların robotun yazılımına erişim sağlayabilmesi için aylık 499 dolarlık (yaklaşık 21 bin TL) bir abonelik modeli bulunuyor. İlk teslimatların 2026 yılında yapılması planlanıyor.

Şirket, bu fiyatlandırmayla NEO’nun hem teknolojik hem de ekonomik açıdan erişilebilir bir ürün olduğunu vurguladı. Henüz geliştirme süreci tamamlanmamış olsa da ön sipariş dönemi başlamış durumda.

NEO ROBOT ÖZELLİKLERİ

NEO, ev işlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış yapay zeka destekli bir insansı robottur. “Chores” (Günlük İşler) sistemi sayesinde kullanıcılar, robotlarına sesli komut veya uygulama üzerinden görev atayabiliyor, zamanlayabiliyor ve ilerlemeyi takip edebiliyor. NEO odaları düzenleyebiliyor, çamaşır katlayabiliyor ve gerçek zamanlı olarak evi toparlayabiliyor. Ayrıca eğitim modu sayesinde bilmediği işleri öğrenme kapasitesine sahip.

Donanım tarafında ise 1X’in patentli “Tendon Drive” sistemiyle donatılmış olan robot, yüksek tork yoğunluğuna sahip motorlar kullanıyor. 29,9 kilogram ağırlığındaki NEO, 69,8 kilograma kadar ağırlık kaldırabiliyor ve 22 dB seviyesinde çalışıyor. Bu da modern bir buzdolabından bile daha sessiz olduğu anlamına geliyor.

NEO ROBOT ÖN SİPARİŞ NEREDEN VERİLİR?

NEO robotun ön siparişleri doğrudan 1X firmasının resmi kanalları üzerinden alınmaya başlandı. Şirket, öncelikli olarak ABD pazarına açılmış durumda. Kullanıcılar ön sipariş aşamasında belirli bir ücret ödeyerek sıraya alınabiliyor ve ilk teslimatlar 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.

Erken kullanıcıların geri bildirimlerinin, NEO’nun yazılım geliştirme sürecine dahil edilmesi planlanıyor. Şirket, gerçek ev ortamlarında toplanan verilerle robotun davranışlarını ve becerilerini sürekli olarak güncelleyecek.

NEO ROBOT TÜRKİYE SATIŞI VAR MI?

NEO şimdilik yalnızca ABD pazarında satışa sunuldu. Türkiye’de henüz satışa açılmadı ve ön sipariş sistemi de aktif değil. Şirketin ilerleyen dönemlerde farklı pazarlara açılmayı planladığı belirtilse de, Türkiye için resmi bir tarih veya plan açıklanmadı.

Bu nedenle Türkiye’de yaşayan kullanıcılar şu anda NEO’yu yalnızca tanıtım videoları ve uluslararası satış kanalları üzerinden takip edebiliyor. Resmi satışın başlaması halinde firmanın global duyuru yapması bekleniyor.

NEO ROBOT NELER YAPABİLİYOR, NASIL VE NEYLE ÇALIŞIYOR?

NEO, hem fiziksel hem de bilişsel görevleri yerine getirebilen bir insansı robottur. Evin içinde çamaşır katlamak, raf düzenlemek, ışıkları kapatmak, kapı açmak gibi görevleri gerçekleştirebiliyor. Görsel Zeka özelliği sayesinde çevresini algılayabiliyor, nesneleri tanıyabiliyor ve bağlama uygun şekilde tepki verebiliyor. Örneğin mutfaktaki malzemeleri tanıyıp yemek tarifi önerebiliyor.

Robotun içinde yer alan büyük dil modeli (LLM) sayesinde kullanıcıyla doğal bir şekilde konuşabiliyor. Ses Zekası özelliği, yalnızca doğrudan hitap edildiğinde dinlemesini sağlıyor. Ayrıca kullanıcı alışkanlıklarını, alışveriş listelerini veya doğum günlerini hatırlayabiliyor. Sürekli öğrenme özelliğiyle zamanla kullanıcıya daha uygun hale geliyor.