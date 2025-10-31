İsrail gerçeği: Filistinli esire tecavüz edene ceza yok, ortaya çıkaran askeri savcıya var!

İşkence üssü Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esirin tecavüze maruz kaldığı görüntüler İsrail'in 'Kanal 12' televizyonu tarafından yayınlandı. Askeri Savcı Tomer-Yerushalmi, görüntüleri ortaya çıkarmakla suçlandı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Askeri Savcı Tomer-Yerushalmi'nin "şüphelerin ciddiyeti" nedeniyle bir daha görevine dönemeyeceğini söyledi.

Katz, Filistinli esirin Sde Teiman askeri hapishanesinde tecavüze maruz kaldığı görüntüleri basına sızdırmakla suçlanan Tomer-Yerushalmi'nin yerine vekaleten yeni bir askeri savcı atanacağını da aktardı.​​​​​​​

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsrail'de Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esirin tecavüze maruz kaldığı görüntülerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma açılmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, görüntülerin "orduya zarar verdiğini" belirterek Askeri Savcılığın görüntülerin sızdırılması olayıyla ilişkisi sorgulandığı için Askeri Savcı Yerushalmi'nin zorunlu izne çıkartıldığını duyurmuştu.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de soruşturma açılması ve Askeri Savcı'nın zorunlu izne çıkartılmasının, "hukuk kisvesi altında suçlu bir işleme karşı demokrasinin savunulması" olduğunu ileri sürmüştü.

Buna karşın, İsrailli yetkililerin, Sde Teiman cezaevinde Filistinli esire karşı gerçekleştirilen işkenceye ilişkin herhangi bir tepki göstermemesi dikkati çekiyor.

''İŞKENCE, SAPKINLIK, VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA''

İsrail'in "Kanal 12" televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin tecavüz ederken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayınlamıştı.

Sde Teiman gözaltı merkezinde geçen yıl Filistinli esire karşı kötü muamelede bulunan İsrailli askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza verilmedi.