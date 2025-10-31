Menü Kapat
18°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Ölümle beraber yaşamak: Filistinli aile her an 'patlamaya hazır' bombayla aynı evde

İsrail'in en az 69 bin kişiyi katlettiği Gazze'de gidecek bir yer olmayan Filistinli aile, her an patlamaya hazır bir bombayla aynı evde yaşıyor. Serbest düşümlü bomba 'Mark 84 (MK-84)' evin duvarına saplanmış bir halde.

'de olsa da halk hala ölümle burun buruna bir hayat sürüyor. İsrail'in ateşkesi ihlal ederek yaptığı saldırıların yanı sıra şehirdeki patlamaya hazır bombalar da büyük sessiz bir tehlike. Filistinli El-Hattu ailesi ise bu bombalardan biriyle beraber yaşamak zorunda. Bina bloklarını yıkabilecek veya çok büyük hasar verebilecek güçte, serbest düşümlü bir olan "Mark 84" (MK-84), Hattu ailesinin evinin duvarına saplanmış vaziyette duruyor.

Ölümle beraber yaşamak: Filistinli aile her an 'patlamaya hazır' bombayla aynı evde

ÖLÜM SAÇAN BOMBAYLA AYNI EVDE YAŞAM

Aile her an tehlikesi taşıyan bu bombanın hem çocukları hem de tüm mahalle sakinleri için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Ancak başlarını sokacakları başka bir alternatifleri olmadığı için bu yabancı ve ölüm saçan cisimle aynı mekanı paylaşıyor ve ilgililerden bombayı etkisiz hale getirmesini istiyor.

Ölümle beraber yaşamak: Filistinli aile her an 'patlamaya hazır' bombayla aynı evde

Ev sahibi Muin el-Hattu, Gazze kentine karadan ve havadan saldırılar yoğunlaşınca güneye göç etti. Ancak ateşkes olunca geri döndü ve evini, büyük kısmı yıkılmış ve bir duvarına patlayıcı özelliği çok yüksek ama patlamamış serbest düşümlü bir bomba isabet etmiş halde buldu.

Ölümle beraber yaşamak: Filistinli aile her an 'patlamaya hazır' bombayla aynı evde

''PATLARSA BÜTÜN MAHALLE GİDER''

Evin üst katını temizlediğini, bir oda, mutfak ve banyonun kullanılabilir vaziyette olduğunu ancak bombanın olduğu kata inemediklerini aktaran Hattu, "Bombadan çok korkuyorum; hala içinde patlayıcı maddeler var. Patlarsa bu ev de gider, bütün mahalle de. Ben sadece kendim için değil, komşularım için de endişeliyim." dedi.

Ölümle beraber yaşamak: Filistinli aile her an 'patlamaya hazır' bombayla aynı evde

İlgililerin gelip bombayı etkisiz hale getirmesini istediğini dile getiren Hattu, "Her an patlayabilir. Rahat ve güven içinde yaşıyor falan değilim. Her gün, her saat 'Allah’ım, evi ve çocuklarımı koru' diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ölümle beraber yaşamak: Filistinli aile her an 'patlamaya hazır' bombayla aynı evde

''GİDECEK YERİM YOK Kİ...''

Hattu, içinde bulundukları çaresizliği ise şöyle anlattı:

"Gidecek yerim yok ki nereye gideyim. Gazze’nin tamamı zaten harabeye dönmüş durumda. Başta kız kardeşimin evine sığınmıştım, o ev yıkıldı. Diğer kardeşimin yanına gittim, orası da bombalandı. Sonra güneye gittim. Sonunda ateşkes olunca geri geldim ve evimi bu halde buldum: Duvar yok, hiçbir şey yok, her yer yıkılmış. Üstümüze almaya bir battaniye, yatmaya bir yatak bile yok.''

Ölümle beraber yaşamak: Filistinli aile her an 'patlamaya hazır' bombayla aynı evde

''Evi biraz olsun oturabilir hale getirmek için sabahları evdeki enkazı temizliyorum. Mahalledeki çocuklar yaklaşmasın diye uğraşıyorum, çünkü gelip bombayla oynayabilirler. Ev açık, bir çocuğun girip dokunması an meselesi."

Ölümle beraber yaşamak: Filistinli aile her an 'patlamaya hazır' bombayla aynı evde

''SALDIRILAR HALA SONLANMADI''

Saldırıların hala sonlanmadığını belirten Hattu, herhangi bir saldırı durumunda bu bombanın patlayacağını ve tüm mahallenin yıkılacağını söyledi.

Ölümle beraber yaşamak: Filistinli aile her an 'patlamaya hazır' bombayla aynı evde

Hattu'nun komşusu Hani es-Safedi de ateşkesten sonra mahalle sakinlerinin evlerine döndüğünü ama karşılaştıkları manzarayla tedirgin ve korku dolu bir şekilde yaşamaya başladıklarını dile getirdi.

Ölümle beraber yaşamak: Filistinli aile her an 'patlamaya hazır' bombayla aynı evde

Safedi, "Bu bombanın buradan alınmasını istiyoruz. Bu bomba patlarsa bütün bölge havaya uçar. Evlerimizin hepsi zaten yıkılmış durumda, geri kalanı da gider." diye konuştu.

