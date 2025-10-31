Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İsrail'in Gazze'deki insan hakkı ihlalleri ABD'nin gizli raporunda!

İlk kez ABD hükümetine ait bir raporda İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin boyutu kabul edildi. Washington Post gazetesi, İsrail'in, Gazze'de, ABD insan hakları yasalarını 'yüzlerce kez' ihlal ettiğine dair raporun yer aldığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 09:20

hükümeti tarafından hazırlanan gizli rapor ifşa oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, ABD'den yardım alan yabancı orduların ihlallerine ilişkin gizli bir rapor hazırladı.

İsrail'in Gazze'deki insan hakkı ihlalleri ABD'nin gizli raporunda!

İNSAN HAKLARINI 'YÜZLERCE KEZ' İHLAL ETTİLER!

Washington Post gazetesinin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, raporda, 'in, 'de ABD insan hakları yasasını 'yüzlerce kez' ihlal ettiği eylemler yer aldı. Ayrıca bu ihlallerin incelenmesinin Dışişleri Bakanlığının "birkaç yılını alacağı" belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki insan hakkı ihlalleri ABD'nin gizli raporunda!

ABD hükümetine ait bir raporda ilk kez, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin boyutu kabul edildi. Ayrıca bu eylemler, insan hakları ihlali yapan yabancı askeri birliklere ABD'nin askeri veya güvenlik yardımı yapmasını yasaklayan "Leahy Yasası" kapsamına giriyor.

İsrail'in Gazze'deki insan hakkı ihlalleri ABD'nin gizli raporunda!

İSRAİL'İN HESAP VEREBİLİRLİĞİ ŞÜPHELİ!

İsmini vermek istemeyen yetkililer, Gazze'de çok fazla olay biriktiğini İsrail'in eylemlerinin hesap verebilirliği konusunda şüpheli olduklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki insan hakkı ihlalleri ABD'nin gizli raporunda!

Raporun Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmadan birkaç gün önce tamamlandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'deki insan hakkı ihlalleri ABD'nin gizli raporunda!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'in Gazze katliamlarını Trump savundu: Ateşkesi tehlikeye atmadı!
Bu görüşme ticaret savaşını bitirdi: ABD lideri Trump, Çin'e uyguladığı vergiyi düşürdü
ETİKETLER
#abd
#gazze
#İsrail
#İnsan Hakları
#Leahy Yasası
#Gizli Rapor
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.