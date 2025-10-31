İsrail'in Gazze'deki insan hakkı ihlalleri ABD'nin gizli raporunda!

ABD hükümeti tarafından hazırlanan gizli rapor ifşa oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, ABD'den yardım alan yabancı orduların insan hakları ihlallerine ilişkin gizli bir rapor hazırladı.

İNSAN HAKLARINI 'YÜZLERCE KEZ' İHLAL ETTİLER!

Washington Post gazetesinin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, raporda, İsrail'in, Gazze'de ABD insan hakları yasasını 'yüzlerce kez' ihlal ettiği eylemler yer aldı. Ayrıca bu ihlallerin incelenmesinin Dışişleri Bakanlığının "birkaç yılını alacağı" belirtildi.

ABD hükümetine ait bir raporda ilk kez, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin boyutu kabul edildi. Ayrıca bu eylemler, insan hakları ihlali yapan yabancı askeri birliklere ABD'nin askeri veya güvenlik yardımı yapmasını yasaklayan "Leahy Yasası" kapsamına giriyor.

İSRAİL'İN HESAP VEREBİLİRLİĞİ ŞÜPHELİ!

İsmini vermek istemeyen yetkililer, Gazze'de çok fazla olay biriktiğini İsrail'in eylemlerinin hesap verebilirliği konusunda şüpheli olduklarını ifade etti.

Raporun Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmadan birkaç gün önce tamamlandığı kaydedildi.