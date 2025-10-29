Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

İsrail'in Gazze katliamlarını Trump savundu: Ateşkesi tehlikeye atmadı!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de katliamlarına devam etmesine rağmen 'hiçbir şeyin ateşkesi tehlikeye atmayacağını' söyledi. İsrail'i savunan Trump, bir İsrail askerinin öldürüldüğünü bu yüzden saldırıların gerçekleştiğini öne sürdü.

ABD Başkanı , Asya turu sırasında uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, İsrail’in ateşkese rağmen ’ye düzenlediği saldırıların hatırlatılması üzerine, "Bir İsrail askeri öldürüldü, bu yüzden yanıt vermeleri gerekiyordu" dedi. "Bu durum ateşkesi tehlikeye atıyor mu" sorusuna da yanıt veren Trump, "Hayır, hiçbir şey (ateşkesi) tehlikeye atmayacak. 'da barışın çok küçük bir parçası. İyi olurlarsa mutlu olacaklar. İyi olmazlarsa da yok edilecekler" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze katliamlarını Trump savundu: Ateşkesi tehlikeye atmadı!

''MİSİLLEME OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR''

Öldürülen askerine ne olduğunun kesin olarak bilinmediğini vurgulayan Trump, "Ama bunun keskin nişancı ateşi olduğunu ve bir misilleme olduğunu söylüyorlar" dedi. Trump, "Hamas içinde barışı baltalamaya çalışan unsurlar olabilir mi?" sorusuna da, "Hamas'a liderlik eden kişilerle görüştük. Benim görüşüme göre, onlarla ilgilenen uzmanlara dayanarak, insanların öldürüldüğünü gördüklerinde mutsuz oluyorlar. Ama bazı insanlar öldürülüyor, bunu görmek istemiyoruz" cevabını verdi.

İsrail'in Gazze katliamlarını Trump savundu: Ateşkesi tehlikeye atmadı!

''HAMAS'I ARADAN ÇIKARMAK ZORUNDA KALIRSAK KOLAYCA YAPARIZ''

Gazze’deki barış sürecinde Hamas’ın silahlarını bırakmasını öngören ikinci aşamaya geçildiğini söyleyen Trump, "Hamas, Orta Doğu'daki genel barışın çok küçük bir parçası. Orta Doğu'da barış var. Hamas'ı aradan çıkarmak zorunda kalırsak, bunu çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Ve bu da Hamas'ın sonu olur" dedi. Buna rağmen Hamas’ın varılan anlaşmaya uymasını umduğunu söyleyen Trump, "Onlarla, uslu duracakları bir anlaşma yaptık ve uslu durmak zorundalar. Uslu durmazlarsa, aradan çıkarılacaklar" şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze katliamlarını Trump savundu: Ateşkesi tehlikeye atmadı!

Bu ihtimale gerek kalması halinde birçok ülkenin desteğe hazır olduğunu belirten Trump, "İsrail'den de olabilir, başka ülkelerden de olabilir. Anlaşmaya taraf olan birçok ülke beni arayıp ‘Eğer siz de isterseniz, biz de seve seve yaparız’ dedi. Ve bunlar güçlü ülkeler. Bunlar oyun oynanacak ülkeler değil" diye konuştu.

KİM JONG-UN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

’nin gerçekleştirdiği son füze denemesi ile ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, "Yıllardır füzeler fırlatıyorlar, değil mi? Sadece bir başka füze daha" değerlendirmesini yaptı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile daha önce görüştüğünü ve çok iyi anlaştıklarını hatırlatan Trump, "Yani, elbet bir noktada görüşeceğiz. Program çok yoğun, ama dört gözle bekliyorum. Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Birbirimizi gerçekten çok iyi anlardık" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze katliamlarını Trump savundu: Ateşkesi tehlikeye atmadı!

"Açıklamanız, bu seyahat sırasında Kim Jongun ile bir görüşme olmayacağı anlamına mı geliyor?" sorusuna ise Trump, "Bilmiyorum. İnsanlar deniyorlar, sanırım istiyorlar ve ben de isterim, ama ben aynı zamanda Çin’e odaklanmak istiyorum. Yani bizim odağımız şimdi yarınki Çin görüşmesi. Ama tekrar geleceğiz ve çok uzak olmayan bir gelecekte Kuzey Kore ile görüşeceğiz" yanıtını verdi.

