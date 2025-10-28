İsrail'in Gazze saldırılarına yeniden başlamasına Türkiye'den peş peşe tepkiler: Barış isteyenlere soykırım

İsrail'in Gazze'de tekrar kan dökme kararı alarak ölüm yağdıran saldırılarına yeniden başlaması sonrası bölgeden can kaybı ve yaralanma haberleri gelmeye başladı.

İnsanlık dramının yaşandığı bölgede 10 Ekim'de devreye giren ateşkes, Gazze'nin kanlı mimarı Netanyahu'nun ABD'ye bilgi vererek kente tekrar bomba yağdırılmasına Türkiye'den de tepkiler geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL'E "ATEŞKESE BAĞLI KAL" ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz.

Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz.

İsrail’e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir."

"BARIŞ İSTEYEN HERKESE DÖNÜK BİR SOYKIRIM"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırısının barış isteyen herkese dönük bir soykırım saldırısı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır."

"BARIŞ ÇAĞRILARINI ALENEN HİÇE SAYAN POLİTAKANIN ÜRÜNÜ"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Netanyahu'nun, Gazze'de süren ağır insani yıkıma rağmen ordusuna yeni saldırılar düzenleme talimatı vermesinin, barış çabalarına doğrudan bir saldırı niteliği taşıdığını belirterek "Bu karar, bölgedeki sivillerin güvenliğini hiçe sayan, diplomatik çözüm yollarını tahrip eden ve uluslararası toplumun barış çağrılarını alenen hiçe sayan bir politikanın ürünüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Efkan Ala, bu tür adımların, katliam odaklı bir zihniyetin yansıması olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de yaşananlar, herhangi bir güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacak ölçüde sistematik bir soykırıma dönüşmüştür. Artık İsrail'in diplomasiyi kullanarak uluslararası toplumu oyalamasına izin verilmemelidir. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarını 'kınamakla' yetinmemeli, uluslararası hukuk mekanizmalarını işletmek, yaptırım süreçlerini devreye sokmak ve sivillerin korunması için bağlayıcı adımlar atmak zorundadır. Aksi takdirde bu sessizlik, işlenen ihlallere dolaylı bir onay anlamına gelecektir. Gazze'deki trajedi, politik hesapların ötesinde, insanlık vicdanının sınandığı bir eşiğe dönüşmüştür. Bu noktada susmak, suça ortak olmak demektir."

