14°
 | Berrak Arıcan Baş

Netanyahu 'Hamas ateşkesi ihlal etti' diyerek kabineyi topluyor!

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü. Başbakan Binyamin Netanyahu, bugün güvenlik kabinesini toplama kararı aldı. 'Ateşkes ihlaline' nasıl cevap verileceğinin tartışılacağı belirtildi.

, 'ın dün 'den teslim ettiği cenazenin İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde bulduğu Ofir Tzarfati'in cesedine ait kalıntılar olduğu iddia ederek, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, " ihlaline" cevap olarak atılacak adımları görüşmek üzere Başbakan Netanyahu'nun güvenlik yetkilileriyle bugün toplantı yapacağı bildirildi.

Açıklamada, Hamas'ın dün Gazze Şeridi'nden teslim ettiği cenazenin İsrail ordusunun aralık 2023'te Gazze'den getirdiği esir Ofir Tzarfati'in cesedine ait kalıntılar olduğu savunuldu.

Netanyahu 'Hamas ateşkesi ihlal etti' diyerek kabineyi topluyor!

''İSRAİLLİ 12 ESİRE AİT OLMAYAN CENAZE''

Tel Aviv'deki adli tıp enstitüsünden sabah yapılan açıklamada, gece alınan cenazenin, Gazze'de kalan İsrailli 13 esirden hiçbirine ait olmadığı, daha önceki başka bir esire ait kalıntılar olduğu iddia edilmişti.

Hamas, gece Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli bir esirin cesedini daha enkaz altından çıkararak Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim etmişti.

Netanyahu 'Hamas ateşkesi ihlal etti' diyerek kabineyi topluyor!

Alınan cenazenin anlaşma çerçevesinde İsrail'e getirilmesi beklenen esirlerden hiçbirisine ait olmadığını savunan Tel Aviv yönetimine göre, 13 İsrailli esirin cesedi hala Gazze Şeridi'nde bulunuyor.

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında daha önce İsrail'e 16 ceset teslim etmiş, yapılan test sonucu cesetlerden birinin herhangi bir esire ait olmadığı açıklanmıştı.

Netanyahu 'Hamas ateşkesi ihlal etti' diyerek kabineyi topluyor!

İSRAİL'İN TESLİM ETTİĞİ CENAZELERDE İŞKENCE İZLERİ

İsrail ise şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla kimlik bilgilerini vermeksizin Gazze'deki yetkililere teslim etmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in teslim ettiği cenazelerden sadece 72'sinin kimliği belirlenebilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in verdiği cenazelerin üzerinde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme gibi izlere rastlandığını, bu bulguların İsrail'in Filistinli esirlere karşı "saha infazları" uyguladığının kanıtı olduğunu söylemişti.

