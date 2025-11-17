Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Kütahya'da 5 katlı binada yangın paniği! Mahalle ayağa kalktı

Kütahya merkezde 5 katlı bir binanın terasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, binada maddi hasar meydana geldi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 06:47
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 07:01

Kütahya'nın Gaybıefendi Mahallesi Desti Sokak'ta gece yarısı yangın paniği yaşandı. 5 katlı bir binanın terasından alevler yükseldi.

ALEVLER DİĞER KATLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, ambulans, polis, OEDAŞ ve Torosgaz ekibi sevk edildi. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hızla ulaştıkları adreste yangına anında müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi. Rüzgârın etkisiyle büyüme ihtimali bulunan yangın, ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Kütahya'da 5 katlı binada yangın paniği! Mahalle ayağa kalktı

CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR VAR

Doğal gaz ve elektrik hatlarında oluşabilecek tehlikeyi önlemek için OEDAŞ ve Torosgaz ekipleri bölgede gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtilirken, yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi.

Kütahya'da 5 katlı binada yangın paniği! Mahalle ayağa kalktı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

