Şili'de tarihi seçim: Komünist Jara ve aşırı sağcı Kast ikinci tura kaldı!

Jara’yı oyların yüzde 24,05’i ile aşırı sağcı Cumhuriyetçi Parti adayı Jose Antonio Kast takip etti. Hiçbir adayın yeterli oyu alamaması nedeniyle, iki zıt kutbu temsil eden komünist aday Jara ve aşırı sağcı Kast, 14 Aralık’ta Şili'nin yeni devlet başkanı olmak için yarışacak.

ZIT KUTUPLAR ARASINDA ÇEKİŞME BAŞLADI

Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan Jara, ülkesinin geleceği ve umudu olan büyük bir ülke olduğunu vurguladı. Aşırı sağcı aday Kast ise, "Bu gece Şili gerçekten uyandı," diyerek, altı yıllık şiddet ve ideolojik dayatmalara karşı duran bir projenin benimsendiğini belirtti.

Bu arada seçimi 4. ve 5. sırada bitiren sağcı adaylardan Evelyn Matthei ve Johannes Kaiser, ikinci turda aşırı sağcı Kast'ı destekleyeceklerini duyurdu. Mevcut Devlet Başkanı Gabriel Boric ise her iki adayı da tebrik ederek, ikinci tur için "seviyeli bir tartışma" çağrısında bulundu.