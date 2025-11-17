Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 17.11.2025

Şili'de tarihi seçim: Komünist Jara ve aşırı sağcı Kast ikinci tura kaldı!

Güney Amerika ülkesi Şili’de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday yüzde 50 oy oranına ulaşamadı. Seçim Servisi sonuçlarına göre, oyların yüzde 26,76’sını alan komünist aday Jeannette Jara, ülke tarihinde birinci turu kazanan ilk "komünist" olarak kayıtlara geçti.

Şili'de tarihi seçim: Komünist Jara ve aşırı sağcı Kast ikinci tura kaldı!
Jara’yı oyların yüzde 24,05’i ile aşırı sağcı Cumhuriyetçi Parti adayı Jose Antonio Kast takip etti. Hiçbir adayın yeterli oyu alamaması nedeniyle, iki zıt kutbu temsil eden komünist aday Jara ve aşırı sağcı Kast, 14 Aralık’ta 'nin yeni devlet başkanı olmak için yarışacak.

Şili'de tarihi seçim: Komünist Jara ve aşırı sağcı Kast ikinci tura kaldı!

ZIT KUTUPLAR ARASINDA ÇEKİŞME BAŞLADI

Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan Jara, ülkesinin geleceği ve umudu olan büyük bir ülke olduğunu vurguladı. Aşırı sağcı aday Kast ise, "Bu gece Şili gerçekten uyandı," diyerek, altı yıllık şiddet ve ideolojik dayatmalara karşı duran bir projenin benimsendiğini belirtti.

Şili'de tarihi seçim: Komünist Jara ve aşırı sağcı Kast ikinci tura kaldı!

Bu arada seçimi 4. ve 5. sırada bitiren sağcı adaylardan Evelyn Matthei ve Johannes Kaiser, ikinci turda aşırı sağcı Kast'ı destekleyeceklerini duyurdu. Mevcut Devlet Başkanı Gabriel Boric ise her iki adayı da tebrik ederek, ikinci tur için "seviyeli bir tartışma" çağrısında bulundu.

