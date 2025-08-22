Şili depreminde kaç kişi öldü? 7,5 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı

Deprem bölgesi olarak bilinen Şili'de 7,5 büyüklüğünde deprem yaşandı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Şili depreminin merkez üssünü Drake Geçidi olarak duyurdu.

ŞİLİ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Şili'de yaşanan depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu. Sarsıntı yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde yaşanırken birçok kentte şiddetli olarak hissedildi. Şili depreminin büyüklüğü 7,5 olarak belirlendi. Şu an için resmi olarak ölü sayısı bilgisi paylaşılmadı.

ŞİLİ DEPREMİNDE ÖLEN VAR MI? CAN KAYBI SAYISI

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin deprem sonrasında tsunami uyarısı verdiği 7,5 büyüklüğündeki deprem birçok kentte hissedildi. Şili depremin can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmazken deprem bölgesi olmasından dolayı evler depreme dayanıklı olarak yapılıyor. Bu nedenle 7,5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı resmi olarak duyurulmadı. SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.