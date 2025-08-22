Şili'de şiddetli deprem! Tsunami alarmı verildi

Güney Amerika’nın güney ucu ile Antarktika arasında yer alan Drake Geçidi’nde 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.

SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.

Depremin merkez üssü neresiydi?

Depremin merkez üssü, Güney Amerika’nın güney ucu ile Antarktika arasında yer alan Drake Geçidi'nde, yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bu bölge, Atlantik ve Pasifik Okyanusları arasındaki bağlantıyı sağlayan stratejik bir deniz yoludur.

Şili'deki tsunami uyarısı ne anlama geliyor?

Şili'deki tsunami uyarısı, deprem sonrasında deniz seviyesinde anormal yükselmeler veya büyük dalgalar oluşma potansiyelinin belirlendiği anlamına gelir. Bu uyarı, kıyı bölgelerindeki halkın güvenliğini sağlamak amacıyla riskli alanların boşaltılması gerektiğini belirtir.

SHOA nedir ve görevi nedir?

SHOA, Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin kısaltmasıdır. Bu kurumun temel görevi, denizcilik güvenliğini sağlamak, hidrografik araştırmalar yapmak ve deprem veya diğer doğal afetler sonrasında tsunami uyarılarını yayınlamak ve yönetmektir.